Ассанж покинет посольство Эквадора в ближайшие дниРоссийская газета вчера в 08:25

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть выдворен из посольства Эквадора в течение "нескольких дней или даже часов" и экстрадирован в США по обвинению шпионаже, говорится в сообщении организации со ссылкой на источники в эквадорском правительстве.

Политика Минск вновь угрожает остановить транзит российской нефти Минск вновь угрожает остановить транзит российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится вновь прибегнуть к испытанному средству давления на РФ, объявив о намерении ограничить транзит российской нефти в Европу из-за «ремонтов» трубопроводов.

Армия и оружие Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Армия и оружие Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом Крыловский научный центр запатентовал корпус боевого корабля с высокими гидродинамическими характеристиками.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.

Политика Мэй: Ассанжа арестовали по запросу США Ассанж был арестован в соответствии с запросом об экстрадиции, который был направлен Соединёнными Штатами, — рассказала глава правительства.

Армия и оружие США разместят систему ПРО THAAD в Румынии США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD.

Политика Мэром Таллина избран русскоговорящий кореец Михаил Кылварт Мэром столицы Эстонии на заседании Таллинского городского собрания на безальтернативной основе был избран заместитель главы партии Центра, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт.

Авто Электрический седан Infiniti показали до премьеры В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.

Наука Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2 На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.

Происшествия Суд отпустил Калви под домашний арест Басманный суд Москвы отпустил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест до 13 апреля 2019 г. Суд не пояснил этот момент, но, судя по всему, в этот день суд должен будет вновь рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения (Калви был арестован на два месяца 16 февраля).

Экономика Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций.

Политика В Госдуме назвали ультиматумом резолюцию ПАСЕ касательно России Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал ультиматумом резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призвали сформировать собственную делегацию и уплатить взнос в бюджет Совет Европы, передает РИА Новости.

Авто 600-сильный Jaguar XE поставил рекорд трассы в Дубае Напомним, что самым быстрым и мощным седаном британской марки Jaguar стал суперседан XE SV Project 8. Машина смогла установить рекорд времени на автодроме «Дубай».

Шоу-бизнес Директор Алсу отреагировал на слухи о её разводе из-за измен мужа Пользователи соцсети тут же оставили комментарии, в которых предположили, что причиной данных размышлений певицы стал развод с мужем.

Армия и оружие На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив.

Политика Почему Литва отозвала посла из России Накануне прокуратура обвинила экс-посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса в оказании содействия за денежное вознаграждение в выдаче шенгенской визы российскому гражданину Ринату Насырову, который ранее руководил Новым промышленным банком.

Происшествия Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".

Шоу-бизнес Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом В ДС «Олимп» вечером 7 апреля жители и гости Краснодара собрались на концерт Ирины Аллегровой. Зал был заполнен, гости ждали шоу.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.

Гаджеты Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.

Хоккей Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.

Экономика Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).

Экономика Сбербанк начал переговоры о покупке ритейлера «О’Кей» Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", пишет Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.

Происшествия В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере» В Бурятии медики довели до смерти пациента, приняв его предсмертную агонию за буйство.