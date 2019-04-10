Политика

WikiLeaks рассказал о решении Эквадора оставить Ассанжа в посольствеИзвестия вчера в 07:15

Джулиан Ассанж попросил политического убежища в посольстве Эквадора в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию латиноамериканской страны в Лондоне из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации секретных документов Госдепа.
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В Wikileaks заявили, что смогли предотвратить выдворение Ассанжа из посольства Эквадора

ТАССвчера в 08:26

В WikiLeaks заявили, что помешали выдворить Ассанжа из посольства Эквадора

РИА Новостивчера в 07:17

В WikiLeaks раскрыли масштабную шпионскую операцию в отношении Ассанжа

RT на русскомвчера в 07:35

WikiLeaks спас Ассанжа от выдворения из посольства Эквадора

News.ruвчера в 07:20

В WikiLeaks рассказали о слежке США за Ассанжем

Lenta.ruвчера в 08:08

WikiLeaks рассказал о решении Эквадора оставить Ассанжа в посольстве

Известиявчера в 07:15

Wikileaks: Ассанжа выдворят из посольства Эквадора через несколько часов или дней

Комсомольская правдавчера в 07:11
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Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Обновлено в 04:19
Политика

Эквадор отказал Ассанжу в убежище

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти приняли решение отказать Джулиану Ассанжу в убежище.
Обновлено в 05:38
Происшествия

СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:29
Политика

В Госдуме оценили потери экономики от отключения интернета

Потери российской экономики составят 20 млрд рублей ежедневно в случае отключения интернета в стране, заявил глава комитета по информтехнологиям Госдумы Леонид Левин на пленарном заседании парламента.
Обновлено в 04:57
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»

Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Экономика

Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции

На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне

Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
Обновлено в 03:07
Политика

Порошенко пообещал снятие санкций против России после своего поражения

Если президент Украины Петр Порошенко проиграет во втором туре выборов и к власти придут новые люди, санкции против России будут отменены, заявил Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 02:14
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки

Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве

На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Обновлено в 06:06
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Здоровье

В Греции родился ребенок от трех родителей

В Греции на свет появился ребенок от трех родителей.
Обновлено в 05:39
Хоккей

Калинин: «Авангард» воспитал меня, он всегда в моём сердце

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом».
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Петербурге студентка выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

В Санкт-Петербурге девятнадцатилетняя девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа студенческого общежития во время ночного пожара.
Обновлено в 05:33
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Эксперты РАНХиГС проанализировали, как пенсионная реформа скажется на благосостоянии граждан России.
Обновлено в 03:13
Общество

Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:16
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Общество

Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой

Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Общество

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Общество

Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России

На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
Обновлено в 05:19
Общество

Алексей Текслер соберёт глав муниципалитетов на совещание

Совещание с главами муниципалитетов проведёт врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 11 апреля, сообщает «Первый областной».
Обновлено в 00:29
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Sony представила дисплей с разрешением 16К

Обновлено вчера в 12:08
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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