Политика

Президент Эквадора выступил гарантом свободы Ассанжа
Вести.Ru
вчера в 17:53

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Британия предоставила достаточно гарантий для Джулиана Ассанжа, и теперь он может покинуть посольство южно-американской страны в Лондоне.
Вести.Ruвчера в 17:53

Подробнее о событии

Адвокат ответил на предложение Ассанжу покинуть посольство Эквадора

Ведомости00:38

Адвокат Ассанжа призвал Эквадор продолжить обеспечивать убежище главе WikiLeaks

ТАССвчера в 21:34

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он живет с 2012 года

Эхо Москвывчера в 21:07

Адвокат Ассанжа раскритиковал предложение главы Эквадора по выходу из посольства

Газета.Ruвчера в 18:33

Эквадор заявил о возможности Ассанжа без риска покинуть посольство

Известиявчера в 16:24

Глава Эквадора сообщил о наличии условий для выхода Ассанжа из посольства

РИА Новостивчера в 12:53

Британия гарантировала безопасность создателю WikiLeaks

News.ruвчера в 11:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
Политика

Госдеп США призвал Россию отказаться от ракеты 9М729

Вашингтон призвал Москву отказаться от ракеты 9М729 (по западной классификации — SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее характеристики не нарушали положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 03:12
Политика

Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах

Россия обеспокоена наращиванием усилий НАТО и Евросоюза по дальнейшему «освоению» Балканского региона.
Обновлено в 02:59
Политика

Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о газе

Обновлено в 03:10
Политика

Генассамблея ООН отклонила резолюцию с осуждением ХАМАС

Генассамблея ООН отклонила представленную постпредом США при ООН Никки Хейли резолюцию, осуждающую обстрелы боевиками движения ХАМАС израильской территории.
Обновлено в 03:08
Политика

Власти Японии намерены запретить закупки Huawei и ZTE для госаппарата

Власти Японии намерены запретить закупки для государственных учреждений страны телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei Technologies и ZTE из-за опасений шпионажа со стороны спецслцжб КНР, сообщает в пятницу газета Yomiuri.
Обновлено в 03:03
Политика

Четырех российских журналисток не пустили на Украину

Украинские пограничники не пропустили на территорию страны четырех российских журналисток, передает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 03:02
Политика

Трамп пообещал заключить торговую сделку с Китаем за 90 дней

Соединенные Штаты и Китай намерены заключить соглашение по торговле в течение следующих 90 дней.
Обновлено в 03:06
Политика

Премьер Канады отреагировал на задержание финдиректора Huawei

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал задержание финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 03:03
Политика

Депутаты Рады подрались в прямом эфире

Обновлено в 03:10
Политика

Глава исполкома президентского движения перейдет в полпредство ЦФО

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов станет заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, рассказали РБК два источника, близких к президентской администрации.
Обновлено в 03:04
Политика

Джорджа Буша — старшего похоронили в Техасе

Бывшего президента США Джорджа Буша — старшего, скончавшегося 30 ноября, похоронили в четверг вечером в Техасе.
Обновлено в 02:48
Политика

«Роскосмос» ведет переговоры об установке станций ГЛОНАСС в США

Роскосмос ведет переговоры с американской стороной об установке станций ГЛОНАСС на территории США, сообщил представитель госкорпорации Анатолий Красников.
Обновлено в 03:08
Политика

Суд в США назначил Марии Бутиной государственного адвоката

Обновлено в 02:26
Политика

Чиновница Глацких заявила, что решение о снятии ее с должности должно принять руководство

Временно отстраненная от должности директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила в пятницу ТАСС, что решение о снятии ее с должности должно принять руководство.
Обновлено в 03:09
ещё по теме
Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное