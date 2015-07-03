Политика

Ассанж может покинуть посольство Эквадора
Национальная служба новостей
вчера в 13:30

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о якобы уже имеющихся условиях для выхода основателя портала «WikiLeaks» Джулиана Ассанжа из здания посольства страны в Лондоне, где он скрывается с 2012 года. Речь идет о гарантиях, обсуждаемых с британской стороной, пишет РИА «Новости».
Национальная служба новостейвчера в 13:30

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Адвокат ответил на предложение Ассанжу покинуть посольство Эквадора

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Газета.Ruвчера в 18:33

Эквадор заявил о возможности Ассанжа без риска покинуть посольство

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Глава Эквадора сообщил о наличии условий для выхода Ассанжа из посольства

РИА Новостивчера в 12:53

Британия гарантировала безопасность создателю WikiLeaks

News.ruвчера в 11:07
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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