Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчаткиИнтерфакс 09:32

Шестеро студентов были задержаны по подозрению в изготовлении самодельных взрывчатых веществ в общежитии МГУ. Как стало известно РЕН ТВ, по меньшей мере один из задержанных является членом леворадикальной ячейки анархистов "Народная самооборона".

с чего всё началось

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.

Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

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