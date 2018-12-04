Футбол

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»
Матч ТВ
02:36

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта продлил контракт с лондонским клубом. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Матч ТВ02:36

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Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» (видео)

Советский спорт02:46

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»

Спорт-Экспресс02:25

Аспиликуэта заключил новый контракт с «Челси» до 2022 года

Чемпионат02:18

«Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой

Евро-футбол.ру02:40

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»

Матч ТВ02:36

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»

Sportbox.RU02:36

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года

Sports.ru02:47
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
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Сесар Аспиликуэта
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Испанский футболист, защитник и капитан английского клуба «Челси» и сборной Испании.
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