Аспиликуэта и Рюдигер поблагодарили Сарри за работу в «Челси»Sport24.ru 15:39

Защитники «Челси» Сесар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер поблагодарили бывшего главного тренера Маурицио Сарри за совместную работу. Итальянский специалист вернулся на родину, где возглавил «Ювентус».

Аспиликуэта и Рюдигер поблагодарили Сарри за работу в «Челси»

ЖКХ В трех районах Сахалина люди остались без света из-за непогоды Несколько населенных пунктов на юге Сахалина в ночь на 17 июня остались без света из-за сильнейшего ветра и дождя.

Происшествия В центре Киева произошел мощный взрыв В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам «В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.

Происшествия СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму Следственный комитет начал проверку по факту смерти 17-летнего спортсмена из Мурманска в горах Крыма.

Авто Эксперты назвали самые популярные варианты обмана клиентов на СТО Автоэксперты определили самые часто встречаемые случаи обмана клиентов на станциях по ремонту автомобилей.

Хоккей Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.

Экономика Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.

Футбол В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.

Футбол Абрамович уговорил Лэмпарда возглавить «Челси» Английская пресса сообщает, что владелец "Челси" Роман Абрамович уговорил главного тренера "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда возглавить "синих".

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Футбол Подольски перенес операцию после тяжелого гриппа В начале июня форвард был госпитализирован с тяжелым вирусным гриппом. Позднее он перенес операцию из-за возникших осложнений.

Шоу-бизнес Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.

Происшествия В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.

Наука В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.

Авто В Финляндии появятся совершенно новые знаки дорожного движения В Финляндии в рамках реформы Закона о дорожном движении идет обновление всех знаков, а некоторые появятся впервые.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.