Футбол
Аспиликуэта и Рюдигер поблагодарили Сарри за работу в «Челси»Sport24.ru 15:39
Защитники «Челси» Сесар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер поблагодарили бывшего главного тренера Маурицио Сарри за совместную работу. Итальянский специалист вернулся на родину, где возглавил «Ювентус».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:37, Вашингтон
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
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Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Аэропорт Кишинева экстренно эвакуировали
Обновлено в 15:32
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Общество
Съемки «Вечернего Урганта» в Петербурге стартовали на блошином рынке
Ведущий Первого канала Иван Ургант приехал в Петербург на съемки своей передачи «Вечерний Ургант».
Обновлено в 13:05
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Спорт
Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:34
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК
На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.
Обновлено в 05:42
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес
Самбурская на отдыхе отметилась снимком без макияжа
Поклонники пожелали Самбурской во время отдыха «зарядить батареи» и обратили внимание, что актриса прекрасно выглядит без макияжа.
Обновлено в 13:11
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Футбол
Агент: «Порту» очень хотел бы подписать Зе Луиша
Агент нападающего «Спартака» Зе Луиша Пауло Барбоза прокомментировал возможный переход своего агента в «Порту».
Обновлено в 16:25
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации
Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Происшествия
В ДТП под Воронежем выжила только 10-летняя девочка
Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что в жуткой аварии единственной выжившей оказалась девочка 10 лет.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 14:37
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено в 13:22
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41