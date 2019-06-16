Аспиликуэта и Рюдигер поблагодарили Сарри за работу в «Челси»Sport24.ru вчера в 15:39

Защитники «Челси» Сесар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер поблагодарили бывшего главного тренера Маурицио Сарри за совместную работу. Итальянский специалист вернулся на родину, где возглавил «Ювентус».

Аспиликуэта и Рюдигер поблагодарили Сарри за работу в «Челси»

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