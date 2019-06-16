Футбол
Аспиликуэта и Рюдигер поблагодарили Сарри за работу в «Челси»Sport24.ru вчера в 15:39
Защитники «Челси» Сесар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер поблагодарили бывшего главного тренера Маурицио Сарри за совместную работу. Итальянский специалист вернулся на родину, где возглавил «Ювентус».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:22, Вашингтон
Автоспорт
Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»
Обновлено вчера в 14:21
Наука
В Шотландии нашли искусственные острова старше Стоунхенджа
Небольшие искусственные острова в Шотландии — кранноги — оказались старше на тысячи лет, чем предполагалась ранее.
Обновлено 14 июня в 15:47
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Политика
Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис
Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.
Обновлено в 03:58
Футбол
Широков считает, что РПЛ стоило сначала уменьшить, а потом расширять
Решение о расширении числа участников РПЛ с 16 до 18, за которое проголосовало большинство участников общего собрания лиги, должен утвердить исполком РФС.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Авто
Умельцы поставили на УАЗ двигатель от Toyota Land Cruiser
Архаичный «уазовский» салон тоже не остался без внимания: вместо штатных сидений появились более комфортные аналоги от Land Rover Discovery, а приборная панель и кнопки с датчиками достались УАЗу от того же «Лэнд Крузера».
Обновлено в 00:59
Политика
Евросоюз выступает за международное расследование нападения на танкеры
Сегодня министры стран ЕС обсудят атаку на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 03:00
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Здоровье
Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств
Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявили нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Обновлено вчера в 23:10
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках»
Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Российский турист утонул в Таиланде
Обновлено в 03:53
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
В Бельгии офицера уволили из-за подозрений в связи с «российским олигархом»
В Бельгии из рядов спецслужб уволили офицера-резервиста, заподозренного в контактах с неким "российским олигархом".
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Штаб ООС назвал фейком информацию о продвижении ВСУ к Донецку
Как сообщало EADaily, позже эту информацию опровергли в Донецке.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Миномёты «Тюльпан» призваны разрушать города, считают в США
Сирийская армия в настоящее время использует буксируемые минометы M240 (на основе которых создана артчасть «Тюльпана») при осадах удерживаемых повстанцами городов.
Обновлено в 01:08
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции, либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Авто
«АвтоВаз» обнародовал новый состав совета директоров
Общее собрание акционеров прошло 14 июня В АО "АвтоВаз" прошло собрание акционеров, на котором в том числе был утверждён новый состав совета директоров.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачева купила участок на кладбище
Звезды давно начали приобретать для себя места на кладбище, не скупясь на оформление могильников. Алла Пугачева не стала исключением.
Обновлено в 04:00
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества
На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Политика
Большинство финнов высказались против вступления страны в НАТО
Большинство жителей Финляндии не поддерживает подачу страной заявки на вступление в НАТО.
Обновлено в 03:19
Культура
Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на фестивале «Таврида»
Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на арт-фестивале "Таврида", который пройдет с 20 по 26 августа в бухте Капсель близ крымского Судака.
Обновлено в 03:22