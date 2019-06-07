Футбол

Аспиликуэта и Начо могут перейти в «Интер» по инициативе КонтеСоветский спорт 03:55

Новый наставник миланского Интера Антонио Конте попросил руководство клуба оформить трансфер защитника Челси Сесара Аспиликуэты. Согласно источнику, специалист также хочет видеть в своей команде Начо Фернандеса, который выступает за мадридский Реал.
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Конте хочет переманить защитника «Челси» в «Интер»

Матч ТВ02:19

Аспиликуэта, Начо Фернандес и Льоренте попали в сферу интересов «Интера»

Газета.Ru03:00

Конте обозначил двух защитников, которых должен приобрести «Интер»

ProstoProSport02:20

Конте хочет переманить защитника «Челси» в «Интер»

Sportbox.RU02:19

Аспиликуэта и Начо могут перейти в «Интер» по инициативе Конте

Советский спорт03:55

«Интер» отправил «Реалу» запрос по трансферу Начо

Чемпионатвчера в 15:00

СМИ: «Интер» хочет подписать Начо

Спорт-Экспрессвчера в 12:15
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Происшествия

Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей

По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Политика

По данным опроса, немецкие «Зеленые» обогнали по популярности блок ХДС/ХСС

Партия "Зеленые" впервые обогнала по популярности входящий в правящую коалицию блок ХДС/ХСС, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
Обновлено в 05:42
Экономика

Тиньков предложил «Яндексу» объединить бизнес

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.
Обновлено в 05:44
Наука

Первый бассейн с панорамным видом на город построят в Лондоне

Обновлено 04 июня в 13:15
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Общество

В Севастополе из-за ливня совсем размыло спуск Котовского

Спуск Котовского в Севастополе размыло из-за сильного ливня, обрушившегося на город утром 7 июня.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Политика

Путин подписал закон о «22-й кнопке» для муниципальных каналов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий бесплатно зафиксировать на 22-й позиции муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания в условиях перехода на цифровое вещание.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Теннис

Барти обыграла Анисимову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала финалисткой Открытого чемпионата Франции благодаря победе в полуфинале турнира над американкой Амандой Анисимовой.
Обновлено в 07:20
Музыка

Madonna опубликовала клип Dark Ballet

Обновлено в 06:14
Политика

Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Общество

Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства

Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 02:59
Авто

Lada Granta сможет ездить на дешевом бензине

По словам специалистов по инжинирингу проекта Lada Granta, работы по адаптации моторов к топливу класса АИ-92 планируется завершить в 2020 году.
Обновлено в 05:16
Общество

Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии

Госдума рассматривает законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий.
Обновлено вчера в 18:59
Наука

Представлен первый самолёт с пассажирским салоном в крыльях

Опубликован проект по созданию V-образного самолёта, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях.
Обновлено в 01:30
Футбол

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Космос

Жители России выберут имя для планеты в созвездии Большой Медведицы

Россия получит возможность присвоить имя газовому гиганту HAT-P-3b в созвездии Большой Медведицы, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 06:16
Экономика

Чайка заявил о законности расследования дела Калви

Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Политика

Песков прокомментировал требования Великобритании «изменить поведение»

6 июня представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения между Великобританией и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 04:00
Футбол

Ещенко продлил контракт со «Спартаком»

Обновлено в 06:09
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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