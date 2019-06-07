Аспиликуэта и Начо могут перейти в «Интер» по инициативе КонтеСоветский спорт 03:55

Новый наставник миланского Интера Антонио Конте попросил руководство клуба оформить трансфер защитника Челси Сесара Аспиликуэты. Согласно источнику, специалист также хочет видеть в своей команде Начо Фернандеса, который выступает за мадридский Реал.

Аспиликуэта и Начо могут перейти в «Интер» по инициативе Конте

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