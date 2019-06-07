Футбол
Аспиликуэта и Начо могут перейти в «Интер» по инициативе КонтеСоветский спорт 03:55
Новый наставник миланского Интера Антонио Конте попросил руководство клуба оформить трансфер защитника Челси Сесара Аспиликуэты. Согласно источнику, специалист также хочет видеть в своей команде Начо Фернандеса, который выступает за мадридский Реал.
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Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
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Земфира выступила на приватном концерте для гостей ПМЭФ
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Обновлено в 03:54
Кино
Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал
Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
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Политика
В Кремле прокомментировали отсутствие Калви на ПМЭФ-2019
В пятницу, 7 июня, Песков, комментируя ажиотаж вокруг отсутствия Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что правоохранительные органы в случае отдельных кейсов не должны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества.
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