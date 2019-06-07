Футбол

Аспиликуэта и Начо могут перейти в «Интер» по инициативе КонтеСоветский спорт 03:55

Новый наставник миланского Интера Антонио Конте попросил руководство клуба оформить трансфер защитника Челси Сесара Аспиликуэты. Согласно источнику, специалист также хочет видеть в своей команде Начо Фернандеса, который выступает за мадридский Реал.
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Аспиликуэта и Начо могут перейти в «Интер» по инициативе Конте

Советский спорт03:55

Аспиликуэта, Начо Фернандес и Льоренте попали в сферу интересов «Интера»

Газета.Ru03:00

«Интер» отправил «Реалу» запрос по трансферу Начо

Чемпионатвчера в 15:00

Конте хочет переманить защитника «Челси» в «Интер»

Sportbox.RU02:19

Конте хочет переманить защитника «Челси» в «Интер»

Матч ТВ02:19

Конте обозначил двух защитников, которых должен приобрести «Интер»

ProstoProSport02:20

СМИ: «Интер» хочет подписать Начо

Спорт-Экспрессвчера в 12:15
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Общество

Роскомнадзор готовит миллионные штрафы для интернет-компаний

Законопроект, предполагающий введение миллионных штрафов для интернет-компаний за нарушение законов, находится в высокой степени готовности.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда журналист направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

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Обновлено в 03:30
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб и попал в реанимацию

Накануне артист по ошибке выпил жидкость для промывки труб, более известную как «Крот».
Обновлено 05 июня в 06:50
Общество

«Росконтроль» проверил качество крабового мяса

«Росконтроль» проверил качество крабового мяса марок Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А`Море».
Обновлено в 03:00
Политика

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Глава правительства Саксонии Михаэль Кретшмер считает, что следует наладить отношения с Москвой и отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 03:14
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено вчера в 09:42
Экономика

Итоговая стоимость Nord Stream 2 не превысить $8,5 млрд

Итоговая сумма инвестиций в реализацию проекта "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) на сегодняшний день оценивается в $8,5 млрд и может быть уменьшена.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Le Monde утверждает, что во Франции разоблачен российский шпион

По данным швейцарских спецслужб, Желтиков покинул Францию в октябре 2016 года.
Обновлено вчера в 18:16
Шоу-бизнес

Анна Пескова: «Потеряла аппетит, буквально заставляла себя перекусывать»

Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером

В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Музыка

Земфира выступила на приватном концерте для гостей ПМЭФ

В четверг вечером, 6 июня, певицы выступила для гостей Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега

Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.
Обновлено в 03:57
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Политика

Минздрав открестился от низких зарплат медиков

Сразу 50 из 85 регионов страны не выполнили указ Президента о повышении зарплат среднего и младшего персонала медицинских работников.
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Космос

«Роскосмос» развернет группировку спутников «Гонец-2»

"Роскосмос" развернет группировку спутников "Гонец-2" для интернета вещей, заявил директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 03:54
Кино

Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал

Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено в 02:07
Политика

В Кремле прокомментировали отсутствие Калви на ПМЭФ-2019

В пятницу, 7 июня, Песков, комментируя ажиотаж вокруг отсутствия Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что правоохранительные органы в случае отдельных кейсов не должны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
Происшествия

Взрыв произошел в центре шведского Линчепинга

Обновлено в 04:31
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача Kingdom: New Lands

С 6 по 13 июня пользователи магазина Epic Games Store могут бесплатно забрать Kingdom: New Lands — симулятор правителя средневекового поселения, где в вашем распоряжении будут только лошадь и мешок монет, чтобы защищаться от ночных нападений.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Зеленский обещал «жестко ответить» на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:03
Политика

В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение»

Москва не намерена менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Сергей Жорин выложил в Сеть снимки с репетиции похорон Бари Алибасова

Юрист Сергей Жорин выложил в соцсеть снимки с репетиции похорон Бари Алибасова.
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Происшествия

В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины

В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
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Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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