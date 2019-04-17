Футбол
Аспас продлил контракт с «Сельтой»Спорт-Экспресс 09:20
Нападающий Яго Аспас подписал новый контракт с "Сельтой". Обновленное соглашение 31-летнего форварда рассчитано до лета 2023 года, информирует пресс-служба испанского клуба. В текущем сезоне Яго Аспас провел за "Сельту" во всех турнирах 23 матча, забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями
В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.
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