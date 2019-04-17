Футбол

Аспас продлил контракт с «Сельтой»Спорт-Экспресс 09:20

Нападающий Яго Аспас подписал новый контракт с "Сельтой". Обновленное соглашение 31-летнего форварда рассчитано до лета 2023 года, информирует пресс-служба испанского клуба. В текущем сезоне Яго Аспас провел за "Сельту" во всех турнирах 23 матча, забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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Аспас продлил контракт с «Сельтой»

Спорт-Экспресс09:20

Аспас продлил контракт с «Сельтой» до 2023 года

РИА Новости09:28

Аспас продлил контракт с «Сельтой»

Чемпионат09:22

Яго Аспас пролонгировал соглашение с «Сельтой»

Soccer.ru09:46

Аспас продлил контракт с «Сельтой»

Sport24.ru09:14

Аспас продлил контракт с «Сельтой»

Матч ТВ09:08

Аспас продлил контракт с «Сельтой» до 2023 года

Sports.ru09:26
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