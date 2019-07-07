Единоборства
Аскрен был нокаутирован в UFC уже на 5-й секунде бояPrognozist 01:47
В Неваде (США) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 239, где в 3-м по значимости бое Хорхе Масвидал нанес Бену Аскрену первое поражение в карьере. Оно стало и самым быстрым в истории бойцовской лиги - потребовалось всего 5 секунд.
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