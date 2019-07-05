Футбол

Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»Советский спорт 07:31

36-летний футбольный специалист с марта 2009 по июнь 2015 года работал в московском Спартаке. В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.
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Асхабадзе назначен генеральным директором «Факела»

Sport24.ru07:39

Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»

Советский спорт07:31

Бывший гендиректор «Спартака» Асхабадзе занял аналогичный пост в «Факеле»

Матч ТВ07:45

Асхабадзе стал генеральным директором «Факела»

Чемпионат07:18

Бывший гендиректор «Спартака» Асхабадзе занял аналогичный пост в «Факеле»

Sportbox.RU07:45

Асхабадзе - новый генеральный директор «Факела»

Спорт-Экспресс07:35

Развал ФК «Балтики» завершён. Настал черёд гасить «Факел»?

НИА-Калининградвчера в 06:05
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Происшествия

Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в Казани

Обновлено в 05:22
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Политика

Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте

Глава украинского парламента Андрей Парубий требует от президента Украины Владимира Зеленского подписать принятый Верховной радой закон о полномочиях временной следственной комиссии (ВСК) при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:49
Политика

СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки

"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод

Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Общество

Минсельхоз объяснил идею контроля сбора грибов и ягод

Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность регулирования в сфере деятельности сбора, переработки и оборота в частности грибов, ягод и других лесных ресурсов, включая березовый сок и орехи, не планируется введение ограничений к сбору дикоросов предприятиями и гражданами, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Обновлено вчера в 02:08
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Дольф Лундгрен признался в симпатиях к Федору Емельяненко

Американский актер Дольф Лундгрен в интервью YouTube-каналу TheMacLife высказался о российском бойце смешанного стиля (ММА) Федоре Емельяненко.
Обновлено в 07:43
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Здоровье

Онкологи объяснили рост смертности от рака в Воронежской области

После заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о «вспышке» смертности от онкологии в Воронежской области, региональный департамент здравоохранения дал комментарий по теме на своем официальном сайте.
Обновлено в 04:27
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Политика

На Украине арестован похищенный из ДНР «свидетель» крушения MH17

На Украине суд арестовал экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

В Турции два человека погибли при взрыве машины

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в автомобиле в городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай, передает агентство Anadolu.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии

Обновлено в 05:45
Общество

В Москве в 2019 году благоустроят 1150 объектов

Примерно на 1150 объектах Москвы в течение 2019 года будут выполнены большие и малые работы по благоустройству, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 06:16
Политика

Украинская изгнанница из ПАСЕ Геращенко погорела на Гааге

Украинский парламентарий Ирина Геращенко попыталась уесть членов команды президента Владимира Зеленского, которые опростоволосились, назвав столицей Канады Торонто вместо Оттавы.
Обновлено вчера в 18:35
Шоу-бизнес

Врач из Сеула назвал Анфису Чехову жирной

Врач из Сеула назвал Анфису Чехову жирной Анфиса Чехова отдыхает в Сеуле, где посетила врача.
Обновлено в 06:59
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
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Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Политика

Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
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Теннис

Болельщик сделал татуировку с лицом Эжени Бушар

Болельщик канадской теннисистки Эжени Бушар сделал татуировку с лицом спортсменки.
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Смартфоны Xiaomi CC9 поступают в продажу

В линейку вошли три новых смартфона: базовая версия Xiaomi CC9, компактная Xiaomi CC9e и специальная версия Xiaomi CC9 Meitu Custom Version.
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Телефоны в школах хотят запретить

В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
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«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".
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МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
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Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Кратковременные дожди и прохладная погода с температурой воздуха не выше +20 градусов ожидаются в столице на следующей неделе.
Обновлено в 06:02
Происшествия

На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Суд приговорил руководителя «банды Трунова» к 24 годам колонии

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Шоу-бизнес

49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки

Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
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Политика

Партия Зеленского испугалась срыва выборов в Раду

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала 1+1, что выборы в Верховную Раду находятся под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Российских редакторов «Википедии» подозревают в очернении оппозиции

Как сообщает TJournal, это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда группу пользователей уличили в политически мотивированной манипуляции информацией в интернет-энциклопедии.
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