Футбол
Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»Советский спорт 07:31
36-летний футбольный специалист с марта 2009 по июнь 2015 года работал в московском Спартаке. В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.
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