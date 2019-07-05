Футбол
Асхабадзе стал генеральным директором «Факела»Чемпионат 07:18
36-летний футбольный специалист известен по своей работе в московском «Спартаке», где Асхабадзе трудился с марта 2009 по июнь 2015 года, при этом в последние два года – в должности генерального директора столичного клуба.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержаны офицеры «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ
По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Авто
В России за 2018 год выдали более 800 тыс. автокредитов
Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили в ходе опроса, что по итогам 2018 года в России было выдано 801,3 тыс. автокредитов.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Думе предложили запретить подозреваемым в терроризме работать в НКО
Принятие предложенного законопроекта позволит дополнительно защитить некоммерческий сектор от его использования для финансирования терроризма, и снизит его уязвимость, говорится в пояснительной записке к поправкам.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом
Ряд руководителей обслуживающей компании «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за проблем с выдачей багажа в аэропорту, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 06:42
Политика
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке
В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Екатеринбурге загорелись балконы на трех этажах пятиэтажного дома
Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 09:12
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс
Обновлено в 08:04
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Транспорт
Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре
Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) состоится в ноябре 2019 года.
Обновлено в 09:00
Футбол
Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян
Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии
Если информация о применении "Панцирь-С1" подтвердится, можно говорить о первом успешном боевом применении такого ЗРПК в этой стране.
Обновлено в 05:45
Космос
До шести пусков проведут с космодрома Восточный в 2020 году
Около шести пусков ракет будут проведены с космодрома Восточный в следующем году.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой нацбезопасности
Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что "дело Голунова" является угрозой национальной безопасности.
Обновлено в 06:53
Политика
Госкино Украины потребовало у Зеленского запретить сериал «Сваты»
Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко записал президенту страны Владимиру Зеленскому видеообращение, в котором потребовал запретить показ сериала "Сваты" на телеканале "1+1", передает ТАСС.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Алена Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа
Во время интервью певица рассказала о том, что бывший возлюбленный крайне неадекватно отреагировал на ее новый клип на композицию «Близость».
Обновлено в 04:30
Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22
Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки
Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании
Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Греции задержали партию наркотиков на сумму 660 миллионов долларов
Крупнейшую в мире партию синтетического наркотика каптагон - 5,25 тонны на 660 миллионов долларов изъяли в ходе совместной операции представители силовых структур Греции, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Управления по борьбе с экономическими преступлениями Минфина Греции SDOE.
Обновлено в 09:00
Политика
ЦИК Украины предупредил об угрозе срыва выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила об угрозе срыва выборов в случае, если Шестой апелляционный административный суд примет решение о проведении повторной жеребьевки.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54