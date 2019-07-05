Футбол

Асхабадзе стал генеральным директором «Факела»Чемпионат 07:18

36-летний футбольный специалист известен по своей работе в московском «Спартаке», где Асхабадзе трудился с марта 2009 по июнь 2015 года, при этом в последние два года – в должности генерального директора столичного клуба.
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Бывший гендиректор «Спартака» Асхабадзе занял аналогичный пост в «Факеле»

Sportbox.RU07:45

Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»

Советский спорт07:31

Асхабадзе - новый генеральный директор «Факела»

Спорт-Экспресс07:35

Асхабадзе стал генеральным директором «Факела»

Чемпионат07:18

Асхабадзе назначен генеральным директором «Факела»

Sport24.ru07:39

Бывший гендиректор «Спартака» Асхабадзе занял аналогичный пост в «Факеле»

Матч ТВ07:45

Развал ФК «Балтики» завершён. Настал черёд гасить «Факел»?

НИА-Калининградвчера в 06:05
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Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Обновлено в 05:31
Происшествия

В Москве задержаны офицеры «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ

По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Авто

В России за 2018 год выдали более 800 тыс. автокредитов

Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили в ходе опроса, что по итогам 2018 года в России было выдано 801,3 тыс. автокредитов.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Думе предложили запретить подозреваемым в терроризме работать в НКО

Принятие предложенного законопроекта позволит дополнительно защитить некоммерческий сектор от его использования для финансирования терроризма, и снизит его уязвимость, говорится в пояснительной записке к поправкам.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Ряд руководителей обслуживающей компании «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за проблем с выдачей багажа в аэропорту, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 06:42
Политика

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке

В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В Екатеринбурге загорелись балконы на трех этажах пятиэтажного дома

Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 09:12
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс

Обновлено в 08:04
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Транспорт

Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) состоится в ноябре 2019 года.
Обновлено в 09:00
Футбол

Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян

Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии

Если информация о применении "Панцирь-С1" подтвердится, можно говорить о первом успешном боевом применении такого ЗРПК в этой стране.
Обновлено в 05:45
Космос

До шести пусков проведут с космодрома Восточный в 2020 году

Около шести пусков ракет будут проведены с космодрома Восточный в следующем году.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой нацбезопасности

Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что "дело Голунова" является угрозой национальной безопасности.
Обновлено в 06:53
Политика

Госкино Украины потребовало у Зеленского запретить сериал «Сваты»

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко записал президенту страны Владимиру Зеленскому видеообращение, в котором потребовал запретить показ сериала "Сваты" на телеканале "1+1", передает ТАСС.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Алена Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа

Во время интервью певица рассказала о том, что бывший возлюбленный крайне неадекватно отреагировал на ее новый клип на композицию «Близость».
Обновлено в 04:30
Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22

Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки

Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании

Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Происшествия

В Греции задержали партию наркотиков на сумму 660 миллионов долларов

Крупнейшую в мире партию синтетического наркотика каптагон - 5,25 тонны на 660 миллионов долларов изъяли в ходе совместной операции представители силовых структур Греции, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Управления по борьбе с экономическими преступлениями Минфина Греции SDOE.
Обновлено в 09:00
Политика

ЦИК Украины предупредил об угрозе срыва выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила об угрозе срыва выборов в случае, если Шестой апелляционный административный суд примет решение о проведении повторной жеребьевки.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
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