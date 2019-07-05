Футбол

Асхабадзе стал генеральным директором «Факела»Чемпионат 07:18

36-летний футбольный специалист известен по своей работе в московском «Спартаке», где Асхабадзе трудился с марта 2009 по июнь 2015 года, при этом в последние два года – в должности генерального директора столичного клуба.
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Бывший гендиректор «Спартака» Асхабадзе занял аналогичный пост в «Факеле»

Матч ТВ07:45

Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»

Советский спорт07:31

Асхабадзе - новый генеральный директор «Факела»

Спорт-Экспресс07:35

Асхабадзе стал генеральным директором «Факела»

Чемпионат07:18

Бывший гендиректор «Спартака» Асхабадзе занял аналогичный пост в «Факеле»

Sportbox.RU07:45

Асхабадзе назначен генеральным директором «Факела»

Sport24.ru07:39

Развал ФК «Балтики» завершён. Настал черёд гасить «Факел»?

НИА-Калининградвчера в 06:05
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Политика

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Документ опубликован на сайте кабмина.С 1 октября 2019 Оклады будут повышены по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.
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Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

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Шоу-бизнес

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Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
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Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Общество

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google

Роскомнадзор составил в отношении Google административный протокол о нарушении закона об информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Фургон въехал в толпу людей в Великобритании

В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Политика

Что обсудили Путин и папа Римский

Путин предложил папе Римскому войти в комнату для аудиенции первому, но Франциск с улыбкой ответил на его жест своим - в итоге президент России вошел первым.
Обновлено вчера в 11:32
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Патруль ОБСЕ попал под обстрел на участке разведения сил в Донбассе

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Перебои в работе показали, как искусственный интеллект компании «видит» фотографии.
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Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
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"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
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В начале прошлого века, 5 июня 1901 года, родился самый известный советский кукольник Сергей Образцов.
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Нашлась внучка бывшей сокамерницы умершей фанатки Филиппа Киркорова

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Космос

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Общественное пространство «Яма» в Москве открылось после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как общественное пространство «Яма», открылся после ремонта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа столицы.
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Накануне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Автомобиль получил название La Giulia Veloce Grand Tour, а его отличительной чертой стала «фреска» на потолке, выполненная в стиле работ итальянских художников Таддео и Федерико Цуккаро.
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