Футбол
Асхабадзе стал генеральным директором «Факела»Чемпионат 07:18
36-летний футбольный специалист известен по своей работе в московском «Спартаке», где Асхабадзе трудился с марта 2009 по июнь 2015 года, при этом в последние два года – в должности генерального директора столичного клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Военнослужащим и правоохранителям повысят зарплаты
Документ опубликован на сайте кабмина.С 1 октября 2019 Оклады будут повышены по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.
Обновлено в 08:26
Театры
Мединский уволил директора театра имени Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Общество
Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке
Руководитель и ведущий Международного союза «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков с женой Светланой купили двухэтажный особняк в элитном поселке ParkVille Жуковка.
Обновлено в 08:33
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» напился и потерял сознание на пляже
Обновлено в 09:09
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Общество
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google
Роскомнадзор составил в отношении Google административный протокол о нарушении закона об информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Фургон въехал в толпу людей в Великобритании
В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Политика
Что обсудили Путин и папа Римский
Путин предложил папе Римскому войти в комнату для аудиенции первому, но Франциск с улыбкой ответил на его жест своим - в итоге президент России вошел первым.
Обновлено вчера в 11:32
Интернет
Сбой в Facebook показал, как работает искусственный интеллект компании
Перебои в работе показали, как искусственный интеллект компании «видит» фотографии.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС
У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Культура
118 лет назад родился основатель театра кукол Сергей Образцов
В начале прошлого века, 5 июня 1901 года, родился самый известный советский кукольник Сергей Образцов.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа
Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Космос
Все четыре отделяющиеся части «Союза» упали в Приамурье
Поисковики Роскосмоса вылетели за отделяющимися частями ракеты "Союз-2.1б", упавшими в Приамурье, сообщили в пятницу в ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).
Обновлено в 02:14
Общество
Общественное пространство «Яма» в Москве открылось после ремонта
Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как общественное пространство «Яма», открылся после ремонта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21
Накануне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Обновлено вчера в 07:19
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Авто
Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке
Автомобиль получил название La Giulia Veloce Grand Tour, а его отличительной чертой стала «фреска» на потолке, выполненная в стиле работ итальянских художников Таддео и Федерико Цуккаро.
Обновлено в 05:09
Футбол
«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Реал Сосьедад»
Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор проведёт следующий сезон в «Реале Сосьедад» на правах аренды.
Обновлено в 10:35
Футбол
«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»
Обновлено вчера в 14:19
Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
Обновлено в 10:09
Авто
BMW и Daimler будут вместе разрабатывать автопилоты
Автопроизводители BMW и Daimler объявили о начале сотрудничества в сфере автономного вождения.
Обновлено вчера в 06:50