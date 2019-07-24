Футбол
Асенсио рискует пропустить сезон из-за травмыЕвро-футбол.ру 01:22
Как сообщает Marca, у 23-летнего испанца подозрение на разрыв крестообразной связки. Из-за этой травмы полузащитник рискует пропустить весь грядущий сезон.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Единоборства
Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм
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Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
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Происшествия
Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч рублей
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Великобритания забрала у Украины специальное снаряжение
После проведения учений на Черном море на территории Украины осталось снаряжение боевых водолазных групп Великобритании.
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Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
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Reuters: Nissan уволит более 10 тыс. сотрудников
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Общество
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Znak.com пересказывает содержание диалога.
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Шоу-бизнес
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Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
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Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса
После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Игры
Утечка: Ночной волк появится в Mortal Kombat 11 уже 13 августа
Обновлено в 03:03
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
СМИ: 11 высокопоставленных офицеров арестованы в Судане по обвинению в попытке переворота
11 июля власти Судана сообщили о предотвращении попытки государственного переворота.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба
Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Для бывшего замдиректора ФСИН запросили наказание
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
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Технологии
В Росгвардии ограничили пользование смартфонами
Interfax-Russia.ru - Военнослужащие по призыву в войсках национальной гвардии пользуются смартфонами в ограниченном режиме, сообщил "Интерфаксу" врио начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Дмитрий Вирухин.
Обновлено в 04:46
Общество
Москвичей предупредили о перепадах температуры на выходных
Ранее главный специалист Московского метеобюро сообщила РИА Новости, что на следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание, температура резко понизится примерно на 10 градусов и составит не выше 14-15 градусов тепла днем.
Обновлено в 04:31
Футбол
«Нефтчи» не может вылететь на матч с «Арсеналом»
Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и бакинским "Нефтчи" состоится в четверг, 25 июля, в Туле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Обновлено в 02:59
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал роскошные дома Волочковой и Ковальчук
Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» показал шикарные дома, в которых поселились российские знаменитости – балерина Анастасия Волочкова и певица Юлия Ковальчук.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Недвижимость
Риелторы вычислили возраст покупателей квартир в новостройках Москвы
Наиболее активными покупателями квартир в столичных новостройках сегодня являются люди в возрасте 25–35 лет — на эту группу приходится 38% от общего объема сделок, что на 16% больше, чем было в 2014 году.
Обновлено в 04:52
Политика
Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07