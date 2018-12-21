Футбол

Асенсио пропустит три недели из-за травмы
Чемпионат
05:53

Как сообщает Marca, 22-летний футболист пропустит из-за травмы ближайшие три недели. Хавбек получил повреждение бедра в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «Касимой» (3:1). В текущем сезоне чемпионата Испании Асенсио сыграл 16 матчей в составе мадридского клуба и забил один гол.
Чемпионат05:53

Подробнее о событии

Асенсио получил травму и не сыграет в финале клубного ЧМ

РИА Новости07:11

Асенсио пропустит три недели из-за травмы

Чемпионат05:53

«Реал» потерял Асенсио на три недели

Матч ТВ05:40

«Реал» потерял Асенсио на три недели

Sportbox.RU05:40

«Реал» потерял Асенсио на три недели

Спорт-Экспресс05:19

Асенсио выбыл на три недели и пропустит финал клубного чемпионата мира

Sport24.ru05:37

Асенсио пропустит 3 недели из-за травмы мышц передней поверхности бедра

Sports.ru05:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7155 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Футбол

Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой

Обновлено в 08:02
Футбол

СМИ: В январе «Спартак» покинут Ананидзе, Боккетти, Попов и Самедов

Как сообщает Twitter-аккаунт Sport inside, команду покинут защитник Сальваторе Боккетти, а также полузащитники Джано Ананидзе, Ивелин Попов и Александр Самедов.
Обновлено в 08:36
Футбол

Газинский признан лучшим спортсменом Краснодарского края в 2018 году

Федерация спортивных журналистов Краснодарского края совместно с Олимпийским советом Краснодарского края провела интернет-голосование по определению лучшего спортсмена Кубани в уходящем году.
Обновлено в 08:32
Футбол

Ещенко приступил к работе с мячом после операции на колене

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, восстанавливающийся после операции на левом колене, приступил к работе с мячом, сообщается в официальном микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 08:20
Футбол

ЧМ-2018 посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человек

309,7 миллиона зрителей следили за турниром на цифровых платформах, в общественных местах, в барах и ресторанах, увеличив общую аудиторию на 9,5%. Финал ЧМ вживую посмотрели 1,12 миллиарда человек по всему миру.
Обновлено в 04:15
Футбол

Скопинцев продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

Новое соглашение рассчитано до 2023 года. 21-летний Скопинцев выступает за «Ростов» с 2016 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Куинси Промес пойман пьяным за рулем

Бывший лидер «Спартака», ныне выступающий за «Севилью», Куинси Промес был задержан испанской полицией за вождение в нетрезвом состоянии.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Александер Чеферин: «Мутко внес важный вклад в российский футбол»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что вице-премьер РФ Виталий Мутко оказал заметное влияние на развитие российского футбола.
Обновлено в 06:29
Футбол

Айртон Лукас: Я фланговый защитник, но очень люблю атаковать

Защитник Спартака Айртон Лукас рассказал о своих татуировках и игровых качествах.
Обновлено в 06:03
Футбол

Манджукич хочет продлить контракт с «Ювентусом» до лета 2022 года

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич подпишет новый контракт с клубом в начале следующего года.
Обновлено в 05:30
Футбол

Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер

Обновлено в 02:50
Футбол

Неймар изменил образ до неузнаваемости

Обновлено в 08:31
Футбол

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Копенгаген» объявил о подписании контракта с экс-защитником «МЮ»

Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:49
Футбол

"Я страдал, что не попал на ЧМ-2018. Мне надо было дать шанс – я заслужил!". Глушаков прокомментировал пропуск турнира

31-летний хавбек считает, что ему нужно было дать шанс.
Обновлено в 08:57
ещё по теме
Марко Асенсио
Испанский футболист
Испанский футболист баско-голландского происхождения, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное