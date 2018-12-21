Футбол

Асенсио пропустит три недели из-за травмы
Чемпионат
05:53

Как сообщает Marca, 22-летний футболист пропустит из-за травмы ближайшие три недели. Хавбек получил повреждение бедра в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «Касимой» (3:1). В текущем сезоне чемпионата Испании Асенсио сыграл 16 матчей в составе мадридского клуба и забил один гол.
Чемпионат05:53

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Асенсио получил травму и не сыграет в финале клубного ЧМ

РИА Новости07:11

Асенсио пропустит три недели из-за травмы

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Матч ТВ05:40

«Реал» потерял Асенсио на три недели

Sportbox.RU05:40

«Реал» потерял Асенсио на три недели

Спорт-Экспресс05:19

Асенсио выбыл на три недели и пропустит финал клубного чемпионата мира

Sport24.ru05:37

Асенсио пропустит 3 недели из-за травмы мышц передней поверхности бедра

Sports.ru05:34
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