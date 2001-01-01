Футбол

Асенсио может пропустить матчи с Норвегией и Мальтой из-за травмыSports.ru 02:15

Испания — Норвегия
23 марта
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Месталья»
Участие полузащитника сборной Испании Марко Асенсио в матчах квалификации Евро-2020 с Норвегией и Мальтой находится под вопросом. Во время тренировки в расположении национальной команды хавбек «Реала» получил повреждение икроножной мышцы.
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Асенсио может пропустить матчи с Норвегией и Мальтой

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Асенсио получил травму в сборной Испании

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