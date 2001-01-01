Футбол
Асенсио может пропустить матчи с Норвегией и Мальтой из-за травмыSports.ru 02:15
Участие полузащитника сборной Испании Марко Асенсио в матчах квалификации Евро-2020 с Норвегией и Мальтой находится под вопросом. Во время тренировки в расположении национальной команды хавбек «Реала» получил повреждение икроножной мышцы.
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Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
Как заявил агентству источник, обыск проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и ФСБ.
Обновлено в 03:17
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
Виктория Боня в день рождения дочери устроила праздник в Монако
Виктория Боня в честь дня рождения дочери Анджелины устроила праздник в Монако.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-"
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "Алроса" до "BBB-" с "BB+".
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие
Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»
Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В Кабуле в результате взрыва погибли два человека
«Два человека погибли и 14 пострадали в результате взрыва в районе Карт-е Сахи в Кабуле», — передает вещатель.
Обновлено в 02:50
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами
Ученые из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже вырастили в чашке Петри церебральный органоид – миниатюрное подобие мозга, которое оказалось способным связаться со спинномозговыми волокнами и посылать нервные импульсы к мышцам.
Обновлено 19 марта в 08:15
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Музыка
Песня «Миллион алых роз» имеет колоссальную популярность в Японии
В видеосервисе YouTube на днях появился ролик, на котором японская девушка поет песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:09
Энергетика
Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Политика
Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины
Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
Хоккей
Вратарь «Тампа-Бэй» Василевский установил клубный рекорд
Обновлено в 01:20
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи
Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено вчера в 22:54
Кино
Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России
Жители городов-миллионников чаще, чем жители других населенных пунктов, встречаются со всевозможными нарушениями своих потребительских прав, сообщает ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
Хави назвал лучшего игрока в истории футбола
Бывший игрок "Барселоны" и сборной Испании Хави оценил игровые качества аргентинца Лионеля Месси, назвав того лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 02:59
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
В Якутске арестованы ещё два мигранта по делу об изнасиловании женщины
Мэр Якутска Сардана Авксеньтьева пообещала разобраться с проблемой нелегальных мигрантов.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Украина ввела санкции против Володина
Власти Украины ввели санкционные меры против спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
Обновлено в 02:17
Политика
Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан
Ранее новый президент Казахстана Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан, чтобы увековечить имя первого президента страны.
Обновлено вчера в 06:39