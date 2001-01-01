Асенсио может пропустить матчи с Норвегией и МальтойСпорт-Экспресс 02:53

Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио может пропустить матчи квалификации Евро-2020 с Норвегией (23 марта) и Мальтой (26 марта).

Асенсио может пропустить матчи с Норвегией и Мальтой

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