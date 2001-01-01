Футбол
Асенсио может пропустить матчи с Норвегией и МальтойСпорт-Экспресс 02:53
Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио может пропустить матчи квалификации Евро-2020 с Норвегией (23 марта) и Мальтой (26 марта).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США
Обновлено в 05:05
Общество
В Москву вернется настоящая зима
Весеннюю погоду стоит ждать не раньше начала апреля, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 04:18
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Под Воронежем обрушилось здание котельной: погибла женщина
Обрушение здания газовой котельной совхоза «Масловский» произошло около 10:20, уточнила представитель СКР.
Обновлено в 05:15
Политика
В МИД заявили, что настроены продолжать спокойную работу с Белоруссией
Белоруссия является самым надежным, стратегическим партнером России, Москва настроена на продолжение спокойной ритмичной работы с Минском без публичных выплесков и рассчитывает на такой же подход белорусской стороны, заявили в МИД РФ, комментируя дискуссию посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича с МИД республики.
Обновлено в 05:29
Общество
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».
Обновлено в 05:16
Политика
Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Общество
Губернатор Забайкалья едва не заплакал на прямой линии с жителями края
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду.
Обновлено в 05:29
Музыка
Отец Преснякова рассказал о причине отмены концерта сына в Твери
Отец певца Владимира Преснякова объяснил, почему в Твери отменились концерты его сына. По его мнению, это связано со смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 04:11
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.
Обновлено в 01:03
Кино
Бюджет создания фильма «Последний богатырь 2» увеличат на 57%
Обновлено в 05:29
Политика
Караджич прокомментировал приговор суда в Гааге
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении
Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:51
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в столице
В Центральном доме кинематографистов началась церемония прощания с кинорежиссером Марленом Хуциевым.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось
Государственный Эрмитаж, где в четверг в первой половине дня проводилась проверка из-за сообщений о "минировании", открылся для посетителей, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.
Обновлено в 05:46
Происшествия
ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX
ФБР присоединилось к уголовному расследованию по сертификации самолета Boeing 737 MAX, сообщает Seattle Times.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика
«Уральские локомотивы» разработают для РЖД двухэтажные электропоезда
"Российские железные дороги" (РЖД) и "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") подписали соглашение о расширении парка пассажирских поездов РЖД за счет инновационных двухэтажных электропоездов.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги
Обновлено вчера в 07:38
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Политика
В «Нафтогазе» заявили об отмене «Газпромом» транзита через Украину
"Газпром" начал официально уведомлять партнеров о том, что с начала 2020 года прекратит транспортировку газа через территорию Украины.
Обновлено в 05:44
Технологии
Автономный рунет может замедлить развитие IoT в России
Ключевые применения Интернета вещей подразумевают высокую скорость соединения и отсутствие задержек в передаче данных — именно поэтому заинтересованные в развитии этой сферы компании делают ставку на сети пятого поколения (5G), которые должны появиться в крупнейших городах мира уже в самые ближайшие годы.
Обновлено в 06:21
Здоровье
В Саратове 6,4 тысячи семей могут воспользоваться бесплатным ЭКО
В 2019-2024 годах объемы ЭКО будут увеличены, таким образом воспользоваться этой процедурой смогут не менее 6,4 тысячи семей.
Обновлено в 06:12
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено вчера в 08:42