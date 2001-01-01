Футбол

Асенсио может пропустить матчи с Норвегией и МальтойСпорт-Экспресс 02:53

Испания — Норвегия
23 марта
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Месталья»
Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио может пропустить матчи квалификации Евро-2020 с Норвегией (23 марта) и Мальтой (26 марта).
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Асенсио может пропустить матчи с Норвегией и Мальтой из-за травмы

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Команда, представляющая Испанию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Королевская испанская футбольная федерация. Федерация является членом ФИФА с 1913 года, членом УЕФА с 1954 года. Сборная считается одной из ведущих команд Европы и мира: в активе сборной Испании - три титула чемпионов Европы 1964, 2008 и 2012 годов и титул чемпионов мира 2010 года. Испания - пятая европейская сборная, становившаяся чемпионом мира, и четвёртая европейская сборная, которая выигрывала чемпионат мира, чемпионат Европы и Олимпиаду.
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