Футбол
As: о трансфере де Йонга в «Барселону» может быть объявлено 12 января
As: о трансфере де Йонга в «Барселону» может быть объявлено 12 январяSports.ru15:47
As со ссылкой на телеканал Esport 3 сообщает, что переговоры сторон находятся на продвинутой стадии. Клубы могут объявить о договоренности 12 января.
Sports.ru15:47
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У футболиста петербургского футбольного клуба «Зенита» Матиаса Краневиттера родился сын.
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Новичок «Реала» Диас в детстве говорил, что предпочитает «Барселону»
Телешоу El Chiringuito в своём «твиттере» опубликовало архивный ролик, в котором новичок «Реала» Браим Диас в 2011 признавался, что в то время ему нравилась «Барселона».
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Суд продаст с аукциона 4 дома Видаля из-за долга в 19 тысяч евро
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