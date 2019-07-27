Футбол

As: Зидан не зашел в раздевалку «Реала» после 3:7 от «Атлетико»Sports.ru 13:52

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не пришел в раздевалку команды после разгрома в матче International Champions Cup против «Атлетико» (3:7), сообщает As.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зидан не зашел в раздевалку команды после поражения «Атлетико»

Газета.Ru14:32

Зидан не зашел в раздевалку «Реала» после разгромного поражения от «Атлетико»

Матч ТВ14:28

Зидан после 3:7 от «Атлетико»: «Игрокам „Реала“ не хватало всего, особенно интенсивности»

Sport24.ruвчера в 23:18

Зидан не посетил раздевалку «Реала» после поражения от «Атлетико»

Чемпионат13:36

As: Зидан не зашел в раздевалку «Реала» после 3:7 от «Атлетико»

Sports.ru13:52

Зидан не зашел в раздевалку «Реала» после разгромного поражения от «Атлетико»

Sportbox.RU14:28

Зинедин Зидан - после разгрома 3:7: «Я убежден, что сезон у „Реала“ будет хорошим»

Спорт-Экспрессвчера в 23:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
Политика

Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети

Обновлено в 11:21
Происшествия

На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии

Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
Спорт

Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира

Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей

Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Политика

Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Голую и зарезанную блогершу нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 14:17
Политика

Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.
Обновлено в 13:47
Игры

Игроки обходят микротранзакции в Wolfenstein: Youngblood с помощью читов

ПК-игроки в Wolfenstein: Youngblood нашли способ обхода микротранзакций с помощью читов.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Протестующие устроили шествие по центру Москвы

Участники акции прорывались через ОМОН, а теперь устроили несогласованное шествие по улицам Москвы.
Обновлено в 11:23
Политика

Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией

По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Общество

Яшин анонсировал новый митинг в Москве 3 августа

Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, которому было отказано в регистрации, Илья Яшин заявил новый большой митинг в столице 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме.
Обновлено в 14:20
Политика

Филарет в очередной раз пропустил заседание «синода» ПЦУ

Глава раскольнического «Киевского патриархата» Филарет (Денисенко) не пришел на заседание синода т.н. «Православной церкви Украины» 27 июля в Киевской православной богословской академии под председательством главы ПЦУ Епифания (Думенко).
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
Обновлено в 12:23
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Общество

В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома

Максимальное количество осадков выпало за последние сутки в Тулуне, который месяц назад пострадал от сильного наводнения, сообщает в субботу пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседания региональной комиссии по ЧС.
Обновлено в 12:16
Футбол

Дубль Игнатьева помог «Краснодару» разгромить «Сочи» в РПЛ

Обновлено в 13:51
Футбол

Кононов подтвердил уход Мельгарехо из «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Авто

Составлен рейтинг самых экологичных марок авто в России

В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
Обновлено в 01:40
Политика

Макрон назвал дату и место встречи с Путиным в августе

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
Обновлено в 14:17
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге

Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Футбол

«Спартак» на выезде проиграл «Тамбову»

Обновлено в 11:31
Интернет

Официальное приложение WhatsApp появится на iPad

Согласно источнику, WhatsApp отложил выпуск приложения для iPad, потому что сначала разработчик хотел изначально построить мультиплатформенную систему.
Обновлено вчера в 15:49
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Наука

Создана система опреснения воды на солнечной энергии

Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.
Обновлено 25 июля в 12:03
Культура

9-летняя внучка Машкова харизматично исполнила хип-хоп под Карди Би

Обновлено в 10:20
Наука

Атомы ослабят лазер без поглощения фотонов

Благодаря постселекции облако атомов в основном состоянии может гасить и усиливать падающий на него лазерный луч даже в том случае, если состояние атомов не изменяется.
Обновлено вчера в 06:06
Кино

Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля

Гран-при Шукшинского кинофестиваля удостоена комедийная драма режиссера из Якутии Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится».
Обновлено в 08:59
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное