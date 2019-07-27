Футбол
As: Зидан не зашел в раздевалку «Реала» после 3:7 от «Атлетико»Sports.ru 13:52
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не пришел в раздевалку команды после разгрома в матче International Champions Cup против «Атлетико» (3:7), сообщает As.
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Зидан после 3:7 от «Атлетико»: «Игрокам „Реала“ не хватало всего, особенно интенсивности»
Sport24.ruвчера в 23:18
Зинедин Зидан - после разгрома 3:7: «Я убежден, что сезон у „Реала“ будет хорошим»
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
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