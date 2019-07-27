Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не пришел в раздевалку команды после разгрома в матче International Champions Cup против «Атлетико» (3:7), сообщает As.

As: Зидан не зашел в раздевалку «Реала» после 3:7 от «Атлетико»

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