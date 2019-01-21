Футбол

As: Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 годаSports.ru 10:30

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлит контракт с клубом. По информации As, исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин и Наталья Симеоне, сестра и агент Диего Симеоне, достигли соглашения о продлении контракта на один год.
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«Атлетико» продлит контракт с Симеоне

Газета.Ru11:30

Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Чемпионат10:37

Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Советский спорт09:58

СМИ: Симеоне подпишет новый контракт с «Атлетико»

Матч ТВ10:12

Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Sport24.ru09:48

СМИ: Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Спорт-Экспресс09:25

As: Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Sports.ru10:30
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