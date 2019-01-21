Футбол

As: «Атлетико» продлит контракт с Симеоне до 2021 годаРИА Новости 12:10

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне согласился продлить контракт с мадридским футбольным клубом до 2021 года, сообщает As. Нынешнее соглашение действует до конца июня 2020 года.
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Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Советский спорт09:58

Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Чемпионат10:37

СМИ: Симеоне подпишет новый контракт с «Атлетико»

Матч ТВ10:12

«Атлетико» продлит контракт с Симеоне

Газета.Ru11:30

Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Sport24.ru09:48

СМИ: Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Спорт-Экспресс09:25

As: Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Sports.ru10:30
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
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Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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