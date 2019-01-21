As: «Атлетико» продлит контракт с Симеоне до 2021 годаРИА Новости 12:10

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне согласился продлить контракт с мадридским футбольным клубом до 2021 года, сообщает As. Нынешнее соглашение действует до конца июня 2020 года.

As: «Атлетико» продлит контракт с Симеоне до 2021 года

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