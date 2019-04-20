Арустамян считает, что «Спартак» забьёт «Енисею» минимум три голаSport.ru 03:59

Прямая трансляция Арустамян считает, что "Спартак" отправит в ворота "Енисея" минимум три мяча.

Арустамян считает, что «Спартак» забьёт «Енисею» минимум три гола

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Наука Чай и кофе могут продлевать жизнь женщинам с диабетом Страдающие диабетом женщины, которые регулярно употребляют напитки с кофеином (чай и кофе), живут дольше те, кто воздерживается от таких напитков, - это показало исследование португальских ученых.

Политика Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при голосовании во втором туре выборов главы государства нарушил избирательное законодательство, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.

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Общество Состояние Дмитрия Быкова улучшилось Состояние писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля, улучшилось.

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Политика Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

Энергетика Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.

Происшествия Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов Власти Шри-Ланки установили организаторов произошедших в воскресенье взрывов.

Религия В России празднуют Вербное Воскресение Традиционно Вход Господень в Иерусалим (второе название Вербного Воскресения) празднуется за семь дней до главного события мирового православия — Воскресения Христова или святой Пасхи.

Политика Папа Римский в Пасху призвал к миру Папа римский Франциск в воскресенье поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к верующим с традиционным благословением Urbi et orbi ("Городу и миру"), сообщает Vatican News.

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Наука ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.

Политика Захарова усмотрела нацизм в твите главы Минздрава Украины о выборах Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в образованности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун из-за того, что та в Twitter сопроводила факт пост о голосовании на выборах президента страны хэштегом «Украина превыше всего».

Политика Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.

Здоровье Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.

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Происшествия Водитель Lexus сбил сотрудника ДПС под Санкт–Петербургом Как сообщили в воскресенье, 21 апреля, в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, полицейский стоял на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного другого водителя.

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Кино Актеры «Игры престолов» вспоминают нелепые истории со съемок сериала Эмилия Кларк рассказывает как опоздала на съемки, приклеившись к сиденью унитаза, а Кит Харингтон вспоминает как разболтал страшную тайну сотруднику дорожной полиции.

Общество Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".