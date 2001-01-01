Футбол
Арустамян рассказал, почему Кварацхелия предпочел «Локомотиву» «Рубин»Матч ТВ 15:14
«Локомотив» обвиняет игрока и его агента в желании получить больше денег. Семин очень хотел оставить Кварацхелию в команде, клуб же вел переговоры без особого энтузиазма. «Рубин» предложил игроку 5-летний контракт, который защищал его будущее.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Военным в России запретят рассказывать о службе
Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Политика
Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400.
Обновлено в 15:14
Общество
Госдума в первом чтении одобрила возвращение курилок в аэропорты
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, предполагающий возвращение зон для курения в российские аэропорты.
Обновлено в 15:32
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Политика
В США задержали экс-президента Перу
"Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.
Обновлено в 14:54
Политика
Гудкову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Футбол
Стал известен новый тренер ФК «Краснодар»
В футбольном клубе «Краснодар» произошли внезапные изменения в тренерском составе. О новом назначении стало известно 16 июля.
Обновлено в 08:10
Наука
Для лечения рака молочной железы предложен метод замораживания клеток
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика
МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Политика
Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
Обновлено в 15:58
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Начальник новгородского ГИБДД задержан за взятку
Уголовное дело в отношении руководителя управления ГИБДД по Новгородской области пополнилось еще одним эпизодом.
Обновлено в 12:26
Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено в 16:26
Здоровье
Россия и Беларусь делают уникальные конструкции для лечения спины
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота проверил ход реализации совместной российско-белорусской программы по созданию спинальных систем.
Обновлено в 12:35
Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи
Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
На видео попал полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Российское оборонное ведомство показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.
Обновлено в 03:07
Культура
Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления
Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
Обновлено в 11:17
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено в 15:48
Политика
Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке
Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено в 11:44
Общество
Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля
Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи
В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено в 15:47
Политика
Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий
Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.
Обновлено вчера в 07:03