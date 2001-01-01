Футбол

Орещук займёт пост спортивного директора «Динамо»Евро-футбол.ру 03:28

Ранее Орещук уже занимал пост спортивного директора "бело-голубых" с 1 июня по 6 сентября в 2016 году.
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В «Динамо» пришел человек, который бросит вызов Сергею Семаку

Спорт день за днем03:40

Нобель Арустамян: «Орещук назначен спортивным директором „Динамо“»

Sportbox.RU03:21

Источник: Орещук снова станет спортивным директором «Динамо»

Спорт-Экспресс02:51

Орещук займёт пост спортивного директора «Динамо»

Евро-футбол.ру03:28

Арустамян: «Орещук назначен спортивным директором „Динамо“. Клуб готовится к новой жизни»

Бомбардир.ру03:32

Источник: Орещук назначен на пост спортивного директора «Динамо»

Bobsoccer03:20
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Происшествия

В отеле Хургады скончался 4-летний ребенок из России

В связи с трагедией Генконсульство РФ настоятельно попросило российских туроператоров не направлять клиентов в отель Alibaba Beach Resort в Хургаде вплоть до окончания расследования по делу об отравлениях клиентов этой гостиницы, в том числе с летальным исходом.
Обновлено в 01:59
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Транспорт

Благоустройство Школьной улицы началось в Таганском районе Москвы

Обновлено в 01:02
Происшествия

В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе

Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов, говорится в сообщении местной полиции.
Обновлено в 02:28
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Гаджеты

Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android

Glass Enterprise Edition 2 рассчитаны на корпоративных клиентов и для обычных пользователей их пока предлагать не будут.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Венесуэла отказалась от Visa и MasterCard

Центробанк Венесуэлы выпустил распоряжение об отказе от использования в стране банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard, пишет Banca y Negocios со ссылкой на постановление венесуэльского регулятора.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Общество

У главы РПЦ появится резиденция за 2,8 млрд рублей

У главы РПЦ патриарха Кирилла под Санкт-Петербургом появится резиденция.
Обновлено в 03:21
Финансы

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Экономика

Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»

Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
Обновлено в 03:25
Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Финансы

Курс рубля вырос к доллару и евро

Доллар опустился на 17,08 коп. по сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня.
Обновлено вчера в 05:10
Здоровье

Свердловский онкоцентр обзавелся вторым сканером для поиска опухолей

В Свердловском областном онкологическом диспансере появился второй ПЭТ\КТ-сканер, позволяющий диагностировать опухоли, их очаги и обследовать практически весь организм человека, рассказали ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Политика

На Украине начала работу экспертная миссия МВФ

Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.
Обновлено в 02:57
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»

Акции протеста в Екатеринбурге были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Ростовской области задержали замгубернатора по ЖКХ, сообщил источник

Правоохранители задержали во вторник заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша по делу в отношении бывшего министра строительства региона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:56
Политика

Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду

Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

Обновлено в 00:42
Политика

Полторак вызван на ковер к Зеленскому

Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
Обновлено в 03:20
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Китаянку раздавило шпоном под Кингисеппом

Выяснилось, что при погрузке контейнера в населенном пункте Ново-Пятницкое ее придавило рулоном шпона во время загрузки контейнера.
Обновлено в 02:08
Кино

Звезда «Игры престолов» отреагировала на требования переснять финал

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено вчера в 11:48
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Роман Геннадьевич Орещук
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, футбольный агент.
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