Футбол
Орещук займёт пост спортивного директора «Динамо»Евро-футбол.ру 03:28
Ранее Орещук уже занимал пост спортивного директора "бело-голубых" с 1 июня по 6 сентября в 2016 году.
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Происшествия
В отеле Хургады скончался 4-летний ребенок из России
В связи с трагедией Генконсульство РФ настоятельно попросило российских туроператоров не направлять клиентов в отель Alibaba Beach Resort в Хургаде вплоть до окончания расследования по делу об отравлениях клиентов этой гостиницы, в том числе с летальным исходом.
Обновлено в 01:59
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе
Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов, говорится в сообщении местной полиции.
Обновлено в 02:28
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Гаджеты
Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Glass Enterprise Edition 2 рассчитаны на корпоративных клиентов и для обычных пользователей их пока предлагать не будут.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Венесуэла отказалась от Visa и MasterCard
Центробанк Венесуэлы выпустил распоряжение об отказе от использования в стране банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard, пишет Banca y Negocios со ссылкой на постановление венесуэльского регулятора.
Обновлено в 03:31
Общество
У главы РПЦ появится резиденция за 2,8 млрд рублей
У главы РПЦ патриарха Кирилла под Санкт-Петербургом появится резиденция.
Обновлено в 03:21
Финансы
Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года
Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Экономика
Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»
Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
Обновлено в 03:25
Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Финансы
Курс рубля вырос к доллару и евро
Доллар опустился на 17,08 коп. по сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня.
Обновлено вчера в 05:10
Здоровье
Свердловский онкоцентр обзавелся вторым сканером для поиска опухолей
В Свердловском областном онкологическом диспансере появился второй ПЭТ\КТ-сканер, позволяющий диагностировать опухоли, их очаги и обследовать практически весь организм человека, рассказали ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Политика
На Украине начала работу экспертная миссия МВФ
Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.
Обновлено в 02:57
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»
Акции протеста в Екатеринбурге были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Ростовской области задержали замгубернатора по ЖКХ, сообщил источник
Правоохранители задержали во вторник заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша по делу в отношении бывшего министра строительства региона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:56
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
Обновлено в 00:42
Политика
Полторак вызван на ковер к Зеленскому
Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
Обновлено в 03:20
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Китаянку раздавило шпоном под Кингисеппом
Выяснилось, что при погрузке контейнера в населенном пункте Ново-Пятницкое ее придавило рулоном шпона во время загрузки контейнера.
Обновлено в 02:08
Кино
Звезда «Игры престолов» отреагировала на требования переснять финал
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено вчера в 11:48