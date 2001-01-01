Орещук займёт пост спортивного директора «Динамо»Евро-футбол.ру 03:28

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Гаджеты Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android Glass Enterprise Edition 2 рассчитаны на корпоративных клиентов и для обычных пользователей их пока предлагать не будут.

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