Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что "Зенит" претендует на голкипера "Локомотива" Гильерме. В борьбу за вратаря "Локомотива" Гильерме включился и "Зенит". В клубе обсуждают идею приглашения вратаря.

Спорт день за днем

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Лавров прокомментировал рост напряженности в Персидском заливе Американская недальновидная политика опасного курса с целью тотального удушения иранской экономики привели к обострению обстановки и росту напряженности в Персидском заливе, констатировал глава МИД РФ.

Спорт Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Политика Зеленский назвал способ наладить диалог с Россией Президент Украины хотел бы вернуть на родину арестованных в РФ моряков Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение арестованных в РФ украинских моряков может стать важным шагом для возобновления нормального диалога с Россией, сообщает РИА Новости.

Политика Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.

Политика Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.

Авто В России начинается производство нового купе-кроссовера Renault Arkana Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.

Политика Антонов заявил о развязывании США визовой войны Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.

Технологии Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Экономика Пальмового масла лишат льгот в России Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.

Политика Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии.

Политика Путин поздравил Меркель с юбилеем Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в среду, 17 июля, в телефонном разговоре поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с юбилеем.

Кино Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".

Политика Зеленский хочет освободить от оплаты услуг ЖКХ граждан старше 70 лет Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытается найти экономическую модель, которая позволит людям старше 70 лет не оплачивать коммунальные услуги.

Происшествия Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.

Общество Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.

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Общество Роскачество дало советы по выбору арбузов Эксперты Роскачества перечислили рекомендации по выбору арбуза. В первую очередь в ведомстве посоветовали определиться с местом покупки.

Происшествия При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.

Политика Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.

Политика Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.