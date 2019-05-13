Футбол
Арустамян: «„Локомотив“ интересуется игроком „Флуминенсе“ Доди»Sport24.ru 04:42
Известный комментатор Нобель Арустамян в телеграме сообщил, что центральный полузащитник «Флуминенсе» Доди может продолжить карьеру в России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Политика
Зеленского вызвали к судье Януковича
Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 05:25
Общество
Изменены правила получения детских пособий
Оформить пособие на рождение первого и второго ребенка теперь можно в независимости от прописки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 21:28
Транспорт
В Екатеринбурге утвердили новые тарифы проездных
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил тарифы электронных проездных билетов, которые будут действовать после повышения стоимости проезда в метро.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Политика
Мария Литовко стала и.о. вице-губернатора Севастополя
Обновлено в 02:57
Политика
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Напомним, в январе российский суд признал виновным в попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в Москве командира группы разведки ДНР Дмитрия Лысаковского.
Обновлено в 04:59
Кино
Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»
Шестая серия восьмого сезона «Игры престолов» выйдет с 19 на 20 мая.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» едва не ослепла
Обновлено в 04:00
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Политика
В Чехии оценили возможность введения новых санкций ЕС против России
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 04:06
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
ЖКХ
В столице начали отключать горячую воду
В столице начали отключать горячую воду.
Обновлено в 04:46
Автоспорт
Мазепин примет участие в тестах «Формулы-1» в составе «Мерседеса»
«Мерседес» объявил, что в тестах после Гран-при Испании примут участие пилот команды Валттери Боттас и гонщик «Формулы-2» Никита Мазепин.
Обновлено в 04:41
Экономика
Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей
В декабре, по данным департамента, среднемесячная зарплата составила свыше 80 тысяч рублей; основа для роста зарплат в Москве – рост экономики города, который продолжается уже несколько лет подряд.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Следствие идентифицировало почти всех погибших в катастрофе SSJ-100
Следствие провело молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших при жесткой посадке самолета SSJ-100 в «Шереметьево».
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
В Севастополе отмечают 236-летие Черноморского флота
Сегодня в Севастополе проходят торжества по случаю 236-й годовщины со дня основания Черноморского флота.
Обновлено вчера в 17:02
Гаджеты
Клавиатура Cooler Master SK621 отличается компактностью
На фоне дефицита доступной механической клавиатуры, в число характеристик которой входит компактность, продукт Cooler Master выгодно отличается от конкурентов.
Обновлено в 05:35
Общество
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы
Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 06:12
Футбол
Сульшер: единственный положительный момент для «МЮ» — сезон закончился
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги сезона для своей команды, а также рассказал о её задаче на следующий сезон.
Обновлено в 03:06
Здоровье
Кардиохирург рассказал, как избежать внезапной смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Сургуте водолаз утонул в бассейне
Обновлено в 04:34
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении
Руководитель парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг.
Обновлено в 04:56
Политика
В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
По данным букмекеров, российский певец Сергей Лазарев входит в тройку возможных победителей международного музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 00:23
Происшествия
На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья
В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
Обновлено в 05:42
Политика
Более трети жителей ЕС признают Крым частью России
Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Директор «Говорит Москва» уверен, что тело Доренко кремируют
Директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов полагает, что тело журналиста и главреда радиостанции Сергея Доренко кремируют.
Обновлено в 04:26