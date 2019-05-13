Футбол

Арустамян: «„Локомотив“ интересуется игроком „Флуминенсе“ Доди»Sport24.ru 04:42

Известный комментатор Нобель Арустамян в телеграме сообщил, что центральный полузащитник «Флуминенсе» Доди может продолжить карьеру в России.
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Арустамян: «„Локомотив“ интересуется игроком „Флуминенсе“ Доди»

Sport24.ru04:42

Арустамян: «Локомотив» изучает возможность приобретения хавбека «Флуминенсе»

Чемпионат04:04
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МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Москву был отменен из-за расписания американского дипломата.
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Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина

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ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

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Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
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Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
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Происшествия

Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево

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Транспорт

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В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
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Киевский суд приступит к рассмотрению дела против Зеленского в понедельник

Суд Киева рассмотрит дело в отношении выигравшего президентскую гонку на Украине Владимира Зеленского.
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Танец босой Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео

Танец босой балерины Анастасии Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео. Запись артистка сама опубликовала в своем Instagram.
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РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
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В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов

В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
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Политика

На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
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В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
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Обновлено вчера в 17:37
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
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В столице началось сезонное отключение горячей воды

Если горячей воды нет более 10 дней или отключение началось не по графику, горожане могут обратиться в Мосжилинспекцию через электронную приемную, в свою управляющую компанию или позвонить на горячую линию МОЭК по телефону: +7 (495) 539-59-59.
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В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

Обновлено вчера в 16:31
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«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.
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Врачи рассказали, какими средствами они лечатся

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Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Обновлено вчера в 21:00
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Например, число французов, назвавших Крым российским, выросло на 11% по сравнению с 2016 годом, в Германии 38% респондентов имеют то же мнение.
Обновлено в 04:22
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Американцы массово дают детям имена персонажей «Игры престолов»

Имена персонажей сериала HBO "Игра престолов" становятся все более популярными у американских родителей.
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Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
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Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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Приложение Digital Wellbeing замедляет работу смартфонов Google Pixel

Google еще не подтвердил сообщения о том, что Digital Wellbeing замедляет работу смартфонов Pixel.
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Олег Кононов: понимаем, что надо создавать еще больше моментов

В матче 28-го тура российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле в Москве с минимальным счетом обыграл "Уфу" (1:0). Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов поделился впечатлениями от игры своих подопечных.
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Флуминенсе
Бразильский футбольный клуб
Бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро. Клуб является одним из четырёх традиционных грандов своего штата наряду с «Фламенго», «Ботафого» и «Васко да Гама» и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии, сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Согласно данным исследовательских институтов, опубликовавших результаты своих исследований в 2004 и 2006 годах соответственно, за «Флуминенсе» болеет 2 миллиона 200 тысяч человек. Однако по всей Бразилии и в других странах численность болельщиков «Флуминенсе» достигает примерно 9 миллионов человек.
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