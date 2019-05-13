Футбол
Арустамян: «„Локомотив“ интересуется игроком „Флуминенсе“ Доди»Sport24.ru 04:42
Известный комментатор Нобель Арустамян в телеграме сообщил, что центральный полузащитник «Флуминенсе» Доди может продолжить карьеру в России.
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Политика
МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Москву был отменен из-за расписания американского дипломата.
Обновлено в 03:45
Кино
Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»
В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Транспорт
Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Экономика
Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей
Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах
В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Политика
Киевский суд приступит к рассмотрению дела против Зеленского в понедельник
Суд Киева рассмотрит дело в отношении выигравшего президентскую гонку на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Танец босой Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео
Танец босой балерины Анастасии Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео. Запись артистка сама опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 03:07
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Общество
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Политика
На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра
В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
ЖКХ
В столице началось сезонное отключение горячей воды
Если горячей воды нет более 10 дней или отключение началось не по графику, горожане могут обратиться в Мосжилинспекцию через электронную приемную, в свою управляющую компанию или позвонить на горячую линию МОЭК по телефону: +7 (495) 539-59-59.
Обновлено в 04:37
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 16:31
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.
Обновлено в 01:05
Здоровье
Врачи рассказали, какими средствами они лечатся
Обновлено вчера в 12:37
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Около трети жителей Евросоюза считают Крым российским
Например, число французов, назвавших Крым российским, выросло на 11% по сравнению с 2016 годом, в Германии 38% респондентов имеют то же мнение.
Обновлено в 04:22
Общество
Американцы массово дают детям имена персонажей «Игры престолов»
Имена персонажей сериала HBO "Игра престолов" становятся все более популярными у американских родителей.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Гаджеты
Приложение Digital Wellbeing замедляет работу смартфонов Google Pixel
Google еще не подтвердил сообщения о том, что Digital Wellbeing замедляет работу смартфонов Pixel.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Олег Кононов: понимаем, что надо создавать еще больше моментов
В матче 28-го тура российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле в Москве с минимальным счетом обыграл "Уфу" (1:0). Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов поделился впечатлениями от игры своих подопечных.
Обновлено в 03:43