Единоборства
Лобов победил Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6RT на русском 01:09
Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов одолел бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 в Тампе.
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Общество
В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс
Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла
Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 18:21
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял
Приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а лишь остановлен на данном этапе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек
Обновлено в 02:17
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Жену Бари Алибасова Федосееву-Шукшину госпитализировали
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга Бари Алибасова, госпитализирована в Москве. Об этом сообщила ее дочь Ольга Шукшина.
Обновлено вчера в 04:22
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено вчера в 08:16
Культура
Марина Хлебникова удивила своим видом гостей шоу Андрея Малахова
Марина Хлебникова смогла удивить гостей передачи Андрея Малахова.
Обновлено вчера в 04:46
Здоровье
МЧС рассказывает орловчанам, как справиться с жарой
В жару из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, поэтому нужно выпивать не менее 3,5 литра жидкости в день.
Обновлено вчера в 10:03
Армия и оружие
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
В ходе ежегодных акций протеста, которые пройдут возле базы Рамштайн в пятый раз подряд, планируется провести международный конгресс, фестиваль мира и демонстрацию, в течение недели активисты будут жить в полевом лагере, участники также намерены встать "живой цепью" вокруг авиабазы.
Обновлено в 00:09
Здоровье
Малышева назвала лучшую в мире диету
Обновлено в 02:19
Единоборства
Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи – Лобов
Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи - Лобов Бывший чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи готовится к бою на голых кулаках с ветераном UFC Артемом Лобовым.
Обновлено вчера в 05:45
Единоборства
WBO объявила Усика обязательным претендентом в тяжелом весе
Ожидается, что повторная встреча между этими бойцами состоится до конца года. Победитель должен будет встретиться с Усиком по линии WBO.
Обновлено в 02:01
Экономика
США обнародовали план по развитию Палестины
Отмечается, что данный план предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в данном государстве за десять лет.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протеста
Полиция Нью-Йорка задержала по меньшей мере 70 человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить ее отца
Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила освободить ее отца.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Ким Чен Ын получил письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью
"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Обновлено в 00:41
Авто
Один из трёх кемперов Porsche уйдёт с молотка
Аукцион Mecum в калифорнийском городе Монтерей пустит с молотка редчайший фургон Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска, который был сделан всего в трёх экземплярах.
Обновлено вчера в 11:00