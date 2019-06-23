Единоборства

Лобов победил Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6RT на русском 01:09

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов одолел бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 в Тампе.
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Пол Малиньяджи: «Был уверен, что с легкостью смогу победить Лобова»

Sportbox.RU01:55

Пол Малиньяджи: «Был уверен, что с легкостью смогу победить Лобова»

Матч ТВ01:55

Лобов: стану первым ирландским чемпионом мира по боксу на кулаках

Чемпионат01:51

Малиньяджи — о бое с Лобовым: «Наверно, я уже слишком стар для этого всего»

Sport24.ru02:04

У Валуева опухоль мозга, Гулиев оштрафован за быструю езду, Лобов победил Малиньяджи, «Нэшвилл» обменял Суббана и другие новости утра

Sports.ru01:55

Полное видео боя Лобова и Малиньянджи

Спорт-Экспресс01:31

«Он перешёл черту». Лобов заставит чемпиона мира по боксу ответить за пощёчину

Life.ruвчера в 04:41
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Общество

В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс

Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 18:21
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял

Приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а лишь остановлен на данном этапе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

Обновлено в 02:17
Экономика

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Жену Бари Алибасова Федосееву-Шукшину госпитализировали

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга Бари Алибасова, госпитализирована в Москве. Об этом сообщила ее дочь Ольга Шукшина.
Обновлено вчера в 04:22
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено вчера в 08:16
Культура

Марина Хлебникова удивила своим видом гостей шоу Андрея Малахова

Марина Хлебникова смогла удивить гостей передачи Андрея Малахова.
Обновлено вчера в 04:46
Здоровье

МЧС рассказывает орловчанам, как справиться с жарой

В жару из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, поэтому нужно выпивать не менее 3,5 литра жидкости в день.
Обновлено вчера в 10:03
Армия и оружие

В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн

В ходе ежегодных акций протеста, которые пройдут возле базы Рамштайн в пятый раз подряд, планируется провести международный конгресс, фестиваль мира и демонстрацию, в течение недели активисты будут жить в полевом лагере, участники также намерены встать "живой цепью" вокруг авиабазы.
Обновлено в 00:09
Здоровье

Малышева назвала лучшую в мире диету

Обновлено в 02:19
Единоборства

Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи – Лобов

Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи - Лобов Бывший чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи готовится к бою на голых кулаках с ветераном UFC Артемом Лобовым.
Обновлено вчера в 05:45
Единоборства

WBO объявила Усика обязательным претендентом в тяжелом весе

Ожидается, что повторная встреча между этими бойцами состоится до конца года. Победитель должен будет встретиться с Усиком по линии WBO.
Обновлено в 02:01
Экономика

США обнародовали план по развитию Палестины

Отмечается, что данный план предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в данном государстве за десять лет.
Обновлено вчера в 12:50
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено вчера в 18:42
Футбол

Сборная Бразилии разгромила Перу на Кубке Америки и вышла в плей-офф

Обновлено в 00:02
Происшествия

Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протеста

Полиция Нью-Йорка задержала по меньшей мере 70 человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить ее отца

Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила освободить ее отца.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью

"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Авто

Один из трёх кемперов Porsche уйдёт с молотка

Аукцион Mecum в калифорнийском городе Монтерей пустит с молотка редчайший фургон Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска, который был сделан всего в трёх экземплярах.
Обновлено вчера в 11:00
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Артём Лобов
Ирландский боец без правил
Ирландский боец смешанных боевых искусств русского происхождения, выступающий под эгидой UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях. Финалист бойцовского турнира The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Faber.
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Пол Малиньяджи
Чемпион Европейского Союза.
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