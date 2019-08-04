В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком. Поединок между этими командами с нетерпением ждали болельщики в обоих городах.

Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»

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