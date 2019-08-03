В Петербурге в матче 4-го тура чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» - 1:1. Матч чемпиона против бронзового призера прошлого сезона, одного из главных конкурентов собрал на «Газпром Арене» аншлаг. Все билеты, поступившие в продажу, были распроданы за несколько часов до начала игры.

Артём Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»

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