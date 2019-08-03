Футбол

Артём Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»Петербургский дневник вчера в 16:47

Зенит — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Юрий Жирков
2′
Вильмар Барриос
28′
36′
Тонни Триндаде де Вильена
53′
Реми Кабелла
57′
Реми Кабелла
Магомед Сулейманов
60′
Юнес Намли
Иван Игнатьев
61′
Кристиан Рамирес
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
69′
Алексей Сутормин
Малком
72′
78′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
80′
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Далер Кузяев
86′
89′
Ари
Артем Дзюба
90′+1′
В Петербурге в матче 4-го тура чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» - 1:1. Матч чемпиона против бронзового призера прошлого сезона, одного из главных конкурентов собрал на «Газпром Арене» аншлаг. Все билеты, поступившие в продажу, были распроданы за несколько часов до начала игры.
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