Футбол
Артём Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»Петербургский дневник вчера в 16:47
Юрий Жирков
|2′
Вильмар Барриос
|28′
|36′
Тонни Триндаде де Вильена
|53′
Реми Кабелла
|57′
Реми Кабелла
Магомед Сулейманов
|60′
Юнес Намли
Иван Игнатьев
|61′
Кристиан Рамирес
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|69′
Алексей Сутормин
Малком
|72′
|78′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|80′
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Далер Кузяев
|86′
|89′
Ари
Артем Дзюба
|90′+1′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
27
Оздоев
8
Малком
5
Барриос
22
Дзюба
7
Азмун
21
Ерохин
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
6
Рамирес
5
Спаич
77
Камболов
14
Ольссон
52
Вильена
93
Сулейманов
17
Игнатьев
9
Ари
Краснодар
Расстановка 4‑4‑2
В Петербурге в матче 4-го тура чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» - 1:1. Матч чемпиона против бронзового призера прошлого сезона, одного из главных конкурентов собрал на «Газпром Арене» аншлаг. Все билеты, поступившие в продажу, были распроданы за несколько часов до начала игры.
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У «Краснодара» был отличный план против «Зенита», но «быкам» не хватило сыгранности
Спорт день за днем06:47
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