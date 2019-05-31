Футбол
Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболуГоворит Москва вчера в 07:32
В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.
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