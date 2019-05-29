Футбол

Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболуГоворит Москва 07:32

В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.
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Тренерская связка Кержаков—Быстров и позитивный Дзюба. Фото с тренировки сборной

Чемпионат08:01

«Вы будете на трибуне в панаме сидеть. А нам работать!» Сборная России готовится к отбору на Евро в Новогорске

Матч ТВ11:08

Артем Дзюба будет капитаном сборной России в матчах квалификации к ЧЕ

ТАСС07:07

Дзюба будет капитаном сборной России в июньских матчах

Советский спорт08:43

Маленький болельщик сборной России назвал Смолова Алексеем

Спорт-Экспресс12:49

Станислав Черчесов: «Постараемся сыграть на всех стадионах, которые принимали чемпионат мира»

Sportbox.RU07:55

По графику Черчесова

Российская газета29 мая в 15:05
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Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

Обновлено в 22:06
Общество

Названы самые распространённые заболевания домашних животных в Москве

Представители Комитета ветеринарии города Москвы сообщили, что домашние животные, владельцами которых являются жители столицы, чаще всего страдают от нарушения обмена веществ и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 13:51
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено в 17:45
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено в 17:56
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.
Обновлено в 19:11
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено в 14:20
Политика

Трамп намерен ввести пошлины на все виды товаров из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пятипроцентный налог на импорт ряда товаров из Мексики.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

Лёв не исключил, что Мюллер вернётся в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что хавбек "Баварии" Томас Мюллер ещё может вернуться в национальную команду.
Обновлено в 18:30
Наука

Энергетические напитки с кофеином признали опасными

У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США

Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Политика

Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.
Обновлено в 20:58
Происшествия

В Дмитрове в ДТП с грузовиком погиб один человек

В результате ДТП погиб один человек.
Обновлено в 14:34
Политика

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:59
Авто

Британцы сообщили дату премьеры электрогиперкара Lotus Type 130

Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.
Обновлено в 06:02
Политика

США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2»

Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода «Северной поток – 2», в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.
Обновлено в 22:00
Экономика

Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП

Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.
Обновлено в 17:01
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов пожаловался уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 21:13
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Экономика

Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту

Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ

Обновлено в 18:30
Общество

Многодетные москвичи могут оформить разрешение на парковку на три года

В апреле мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с лета многодетные семьи смогут оформить разрешение на бесплатную парковку машины сразу на три года.
Обновлено в 18:41
Кино

Режиссёр «Нового Человека-паука» может снять «Белоснежку»

Обновлено в 02:43
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Политика

Китай создаст собственный «черный список» иностранных компаний

Китайские власти намерены создать «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют предприятия из Китая в некоммерческих интересах, говорится в официальном заявлении министерства коммерции КНР.
Обновлено в 17:58
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