Футбол
Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболуГоворит Москва вчера в 07:32
В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Панамки, пиво и совет Дзюбе от Черчесова. Сборная готовится к Сан-Марино и Кипру
Спорт-Экспрессвчера в 09:15
Черчесов: за 2,5 года не было такого, чтобы игрок себя проявил, а мы не заметили
Чемпионатвчера в 07:49
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:37, Ашберн
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка
Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Покушение на Филиппа Киркорова признали невероятным
Обновлено вчера в 17:45
Политика
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
«Лето, я к тебе готова»: Вера Брежнева поделилась фото в купальном комбинезоне
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни
Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Переговоры США и Мексики по вопросу пошлин состоятся 5 июня
США и Мексика начнут переговоры по введению пошлин на товары латиноамериканской страны в среду, 5 июня, сообщил в Twitter глава МИД Мексики Масело Эбрард.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Число преступлений против несовершеннолетних в России в 2018 году сократилось на 3,5%
Число уголовных дел о преступлениях, где потерпевшими стали дети или подростки, в минувшем году сократилось в России на 3,5%. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете в Международный день защиты детей.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»
60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Кино
Финал «Игры престолов» придумал Джордж Мартин
Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»
Ранее СМИ сообщили, что Янссен попал в сферу интересов «Локомотива».
Обновлено вчера в 03:09
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Боль в боку у 22-летней девушки оказалась смертельным заболеванием
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Путин присвоил имена столичным аэропортам
Владимир Путин присвоил столичным и другим аэропортам России имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.
Обновлено вчера в 05:25
Энергетика
Аналитики назвали причины падения цен на нефть
Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 16:56
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Николай Басков признался, что в компании Игоря Крутого и Льва Лещенко не считает себя ни великим, ни обеспеченным
Обновлено вчера в 10:39
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Совбез Украины признал проблемы из-за запрета поставок нефти РФ
Запрет правительства РФ на поставку нефти на Украину и ограничение поставок дизельного топлива могут создать серьезные вызовы для Украины, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 12:14
Культура
Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ
Обновлено вчера в 18:30