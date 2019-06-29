Артуро Видаль признан лучшим игроком матча Колумбия — ЧилиSport24.ru вчера в 23:25

Сборная Чили стала третьим полуфиналистом Кубка Америки — 2019. В четвертьфинальном матче чилийцы обыграли команду Колумбии в серии пенальти — 5:4. Решающий удар нанес нападающий Алексис Санчес. Лучшим игроком матча признан полузащитник сборной Чили Артуро Видаль.

Наука Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками Инфракрасные камеры спасут касаток от гибели в результате столкновения с кораблями.

Политика BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.

Интернет «Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.

Политика Меркель после разговора с Путиным потерялась во времени и пространстве После беседы канцлер Германии снова почувствовала себя плохо, потерявшись во времени и пространстве, сообщает Telegram-канал «Пул №3».На представленном видео хорошо видно, как Меркель сверяет часы, а потом окидывает помещение потерянным взглядом и не знает, в какую сторону идти.18 июня в Берлин прибыл украинский президент Владимир Зеленский.

Общество В РПЦ предложили изучать священные тексты в школах на литературе Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил изучать на уроках литературы в школах Библию, Тору и Коран, пишет «mk.ru».

Происшествия Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.

Происшествия Школьник загорелся во время научного эксперимента на уроке В Калифорнии школьник по имени Прист Ривера получил сильные ожоги лица из-за взрыва, который последовал после неудачного научного эксперимента на уроке.

Гаджеты Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов Акции компании Apple на бирже Nasdaq опустились на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на $9 млрд после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, пишет Forbes.

Политика Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.

Шоу-бизнес Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.

Политика В Осаке прошла встреча Трампа и Путина Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.

Общество Skyscanner объяснил невозможность купить авиабилеты в Крым Первым на невозможность купить билеты в Крым с помощью сервиса Skyscanner обратил внимание «Коммерсантъ».

Экономика «Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.

Общество Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.

Здоровье Откуда на локтях и коленях появляются белые участки кожи? У мужа на локтях и на коленях появились участки белой шелушащейся кожи.

Происшествия Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Футбол Ролики с непоседливым сыном Месси на трибуне стали вирусными Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/4 финала Кубка Америки с командой Венесуэлы на трибунах «Мараканы» поддерживала семья — жена Антонелла Рокуццо и сыновья.

Политика Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Политика Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.

Политика Грузинская диаспора просит Путина вернуть авиасообщение Грузинская диаспора России просит российского президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией, поскольку, по их словам, политические провокации не должны быть преградой для продолжения многолетней дружбы двух стран – говорится в открытом письме диаспоры от имени президента Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии.