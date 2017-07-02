Артуро Видаль не хочет ехать в Китай и отвергает предложенияSport.ru 06:29

Чилиец обратился к своему агенту с просьбой не передавать в Барсу поступившие предложения, так как у него очень хорошие отношения с Вальверде и он хорошо себя чувствует. Первый год Артуро Видаль в Барсе был непростым для чилийца.

Артуро Видаль не хочет ехать в Китай и отвергает предложения

Общество Куйвашев пригрозил региональным операторам увольнением Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с региональными операторами по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) заявил, что регион разорвет контракты с компаниями в случае повторения ситуации в Верхней Салде.

Культура Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.

Игры Русскоязычные игроки WoW Classic получат отдельный сервер и клиент Blizzard выпустила новый официальный блогпост о WoW Classic и объявила, что у "классики" не будет разноязычных серверов - все будут играть на общем англоязычном сервере.

Общество Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким с 2011 года Среди россиян рейтинг составил 7,6%, а доля аудитории — 51,5%. В 2018 году зрителями прямой линии были почти 5,783 млн человек.

Экономика Билетам в плацкарт предрекли подорожание В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.

Происшествия Число пострадавших из-за ЧП на юге Казахстана увеличилось до 46 Число пострадавших в результате происшествия в воинской части на юге Казахстана достигло 46.

Футбол Глушаков ищет работу через инстаграм Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".

Общество Названы самые наркозависимые регионы России В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

ЖКХ 100 тысяч жителей Симферополя остались без света В общей сложности без электроснабжения остаются 98268 бытовых потребителей.

Общество Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.

Спорт Черноусов и Ломова завоевали золото Европейских игр в пулевой стрельбе Артем Черноусов и Маргарита Ломова стали чемпионами Европейских игр в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.

Происшествия В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.

Шоу-бизнес Пелагея показала редкие фото с двухлетней дочерью Тридцатидвухлетняя певица Пелагея впервые за долгое время поделилась в своем Instagram фотографиями двухлетней дочери Таисии.

Футбол «Ньюкасл» объявил об отставке Бенитеса "Ньюкасл" сообщил, что не станет продлевать контракт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.

Армия и оружие Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.

Политика ПЦУ лишила Филарета канонических прав Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата.

Политика Путин продлил действие продэмбарго на западные товары Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.

Культура Музейное сообщество попросило передать ГЦСИ Пушкинскому музею Сотрудники Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), присоединенного в 2016 году к музейно-выставочному центру РОСИЗО, направили руководителю Минкультуры ходатайство о передаче центра под управление Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ).

Политика Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов Экономика Грузии может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.

Политика В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17 Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.

Здоровье Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Транспорт Платным станет участок М-4 «Дон» в Краснодарском крае В Краснодарском крае движение по одному из участков трассы М-4 «Дон» станет платным, проинформировал Автодор.

Общество Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.