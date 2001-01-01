Футбол
Артуро Видаль: «Всем следует опасаться сборную Чили»Матч ТВ 04:14
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился ожиданиями от выступления на Кубке Америки.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:26, Вашингтон
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Единоборства
Бриедис и Дортикос встретятся в финале WBSS в первом тяжёлом весе
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Джанлуиджи Буффон назвал причину ухода из «ПСЖ»
Голкипер Джанлуиджи Буффон недавно покинул «ПСЖ». Вратарь объяснил причину своего ухода из команды.
Обновлено в 04:19
Политика
Марунич: Я вообще не вижу перспектив для продления газового контракта
Нет никаких оснований полагать, что истекающий в конце 2019 года контракт на транзит российского газа через Украину будет продлен, поскольку между ключевая проблема до сих пор не решена.
Обновлено в 01:57
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де Лигта
По сведениям итальянских СМИ, вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с известным агентом Мино Райолой по возможным трансферам французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и голландского защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
Религия
Екатеринбуржцы выберут место для храма после ЕДГ
Опрос, который поможет определить место для строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, проведут в середине сентября.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Лондон направит в Персидский залив 100 спецназовцев
Лондон направит в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты британских судов.
Обновлено вчера в 18:48
Наука
Иоганна Кеплера уличили в занятиях алхимией
Обновлено 14 июня в 04:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Путешествия
Петербург стал вторым в мире по популярности для медицинского туризма
Результаты опроса показали, что Санкт-Петербург (20% опрошенных) занял второе место по популярности у медтуристов в мире, уступив израильскому городу.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье
Многие утверждают, что травяные чаи обладают невероятными целебными свойствами, однако медики к таким заявлениям относятся скептически.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Фура протаранила отбойники на Лиговском путепроводе
На Лиговском путепроводе рано утром 16 июня водитель фуры протаранил барьерное ограждение.
Обновлено в 01:16
Политика
Мэр Риги назвал дикарями желающих снести памятник освободителям
Мэр Риги Дайнис Турлайс резко осудил недавнее решение Сейма Латвии о передаче на рассмотрение комиссий инициативы о сносе памятника освободителям Риги.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 05:22
Происшествия
У пассажирского поезда Брянск-Москва на ходу отцепился вагон
У пассажирского поезда в Москву вчера при отправлении со станции Брянск - Орловский отцепился вагон.
Обновлено в 05:03
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Спорт
Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей
В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Музыка
Музыканту Сергею Курехину 16 июня исполнилось бы 65 лет
Сегодня, 16 июня, исполнилось бы 65 лет музыканту Сергею Курехину, одному из ярких представителей ленинградской культуры перестроечного периода, лидеру группы «Поп-механика», другу Бориса Гребенщикова и Аллы Пугачевой, автору музыкальных перформансов и ставшего легендарным монолога о том, что В.И. Ленин был грибом и радиоволной.
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
В ДНР опасаются, что силовики устроят провокации для срыва перемирия
В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики опасаются провокаций со стороны украинских силовиков в районе Донецка, которая может спровоцировать срыв очередного перемирия в Донбассе.
Обновлено 13 июня в 12:55