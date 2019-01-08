Армия и оружие
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) спецназ, самоходные артиллерийские установки и иную боевую технику. Об этом 8 января заявил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Известия06:47
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Политика
Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал
Посетивший Калининградскую область президент России Владимир Путин отдал команду на ввод в эксплуатацию морского терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) и плавучей регазификационной платформы «Маршал Василевский».
Обновлено в 07:13
Политика
Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
«Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд
«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 06:28
Политика
Путин пошутил, когда не смог попасть в Эрмитаж
Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 08:37
Политика
Военные добрались до крыши Скрипалей
Британские военные демонтируют крышу дома бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, где он предположительно был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Турции нашли еще два тела погибших при крушении судна моряков
Спасатели нашли еще два тела погибших при крушении судна в Турции моряков, в ближайшее время проведут опознание, сообщил во вторник посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Обновлено в 06:51
Политика
В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Политика
Томос об автокефалии увезли из Киева в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" повезли в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, сообщил пресс-секретарь "новой церкви" Иван Сидор.
Обновлено в 06:18
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Общество
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты
Обновлено в 03:47
Космос
Россия успешно испытала новую систему стыковки кораблей к МКС
Холдинг «Российские космические системы» успешно испытал новую систему для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей к Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба предприятия.
Обновлено в 08:44
Политика
Украина признала невозможность скорого вступления в НАТО и ЕС
Украина не сможет вступить в ЕС или в НАТО в ближайшее время.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков
Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Общество
В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру
Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:49
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Климкин призвал запретить въезд в страну мужчинам из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Завтрак 1+1" заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 08:16
Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Общество
Историю про «Курск» вычищают из памяти
МОСКВА/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Пользователь социальной сети Facebook Алексей Шиврин опубликовал на своей странице пост про открывшийся комплекс в павильоне ВДНХ «Россия – моя история».
Обновлено в 02:33
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали
Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено вчера в 15:25
Спорт
Минспорт ожидает визита экспертов WADA 9 января
Российский Минспорт ожидает прибытия экспертов Всемирного антидопингового агентства за базой данных московской лаборатории сразу после новогодних праздников.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об экипировке «Ратник» третьего поколения
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи
В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Кино
Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Артиллерию и спецназ ВСУ заметили у границы с ЛНР
Обновлено в 06:47
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл первый спецучасток на «Дакаре-2019»
Победителем первого спецучастка ралли "Дакар-2019" в классе грузовиков стал экипаж российской команды "КАМАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы в Санкт-Петербурге
Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Кино
Умер актер из «Криминального чтива» Роберт Рут
Обновлено в 00:21
Технологии
Mastercard убирает название из своего логотипа
Обновлено в 07:28