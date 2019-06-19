Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по ДонецкуИзвестия 05:44
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка. В результате артобстрелов было повреждено здание Детской городской клинической больницы № 4 и плавательный бассейн «Петровский».
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С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.
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