Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по ДонецкуИзвестия 05:44

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка. В результате артобстрелов было повреждено здание Детской городской клинической больницы № 4 и плавательный бассейн «Петровский».
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В Донецке рассказали о последствиях массированного артиллерийского удара ВСУ

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КП - Донецк05:50

Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка

ТАСС03:24

Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка

Газета.Ru07:22
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За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги

Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
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Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
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С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.
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Xiaomi нарушила авторские права в рекламе Mi 9

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Запрет приносить свои свечи в храм прокомментировали в РПЦ

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