Три артиллерийских катера ВМС Украины, которые направлялись из порта Бердянск в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в начальную точку. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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