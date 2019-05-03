Хоккей

Артемий Панарин забил гол, который не должны были засчитыватьЧемпионат вчера в 23:45

Коламбус
Бостон
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Бостон
Коламбус
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Через полторы минуты Артемий Панарин забил свой пятый гол в плей-офф и сократил отставание «Коламбуа» до минимума, но его шайба оказалась очень спорной.
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