Дизайнер Артемий Лебедев записал видеообращение, в котором сообщил об отъезде из России в срочном порядке.

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России по политическим мотивам

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