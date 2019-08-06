Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России по политическим мотивамКоммерсантъ вчера в 18:07
Дизайнер Артемий Лебедев записал видеообращение, в котором сообщил об отъезде из России в срочном порядке.
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Шоу-бизнес
Бойфренд Кайли Дженнер засыпал ее особняк лепестками роз
Обновлено вчера в 16:47
Технологии
Российский водородный самолет представят на МАКС-2019
Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
В ДНР зафиксировали развертывание частей ВСУ под Мариуполем
Обновлено вчера в 16:55
Культура
Создателей «Симпсонов» обвинили в дискриминации
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
В Ингушетии на территории села Вознесенское введён режим КТО
Обновлено вчера в 23:58
Политика
CША ввели новые санкции против России
Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено 05 августа в 13:26
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Гильермо дель Торо получил звезду на Аллее славы Голливуда
Кинорежиссер Гильермо дель Торо получил именную звезду на Аллее славы Голливуда, посвятив ее родной Мексике и всем иммигрантам в мире.
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт
В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер
Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады
Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к протестным акциям
Относительное большинство москвичей (37%) отнеслись к протестным акциям в столице, связанным с предстоящими выборами в Мосгордуму, положительно, 27% – отрицательно и 30% – нейтрально.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом
Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В Домодедово пассажирский самолет при взлете снес фонари освещения
Обновлено вчера в 11:41
Футбол
«Краснодар» продал все билеты на матч с «Порту» в Лиге чемпионов
На поединке между «Краснодаром» и «Порту» в Лиге чемпионов ожидается аншлаг.
Обновлено вчера в 07:26
Экономика
Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом
Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом Находящийся в собственности ЦБ банк «Открытие» оштрафован собственным акционером за обращение к кредитной истории граждан без их ведома и согласия, а также за нарушение правил работы с БКИ.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено вчера в 21:43
Финансы
Волатильность рубля выросла после новых санкций США
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 00:14
Политика
Великобритания хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение организации восстановить полномочия России в ассамблее.
Обновлено 05 августа в 15:32
Армия и оружие
Кто на самом деле уничтожил группу морпехов ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено вчера в 04:47
Интернет
Twitter использовала личные данные пользователей без разрешения
Twitter мог передавать личные данные пользователей своим партнерам без разрешения в тех случаях, если пользователи площадки смотрели с мобильного телефона рекламу какого-либо стороннего приложения, после чего устанавливали на свое устройство.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40