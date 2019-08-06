Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул РоссиюPiter.tv вчера в 14:30
Во вторник, 6 августа, Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию. Соответствующее заявление российский дизайнер опубликовал на своем официальном канале в YouTube. В начале видеоролика Лебедев отметил, что "по понятным соображениям такое видео нельзя было бы записать в России".
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Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 11:35
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры
Обновлено в 08:14
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В России приступили к летным испытаниям тяжелого БЛА «Охотник»
Обновлено 04 августа в 03:03
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
Обновлено в 03:25
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Музыка
В Ельцин Центре пройдет второй фестиваль «Слова и музыка свободы»
Фестиваль будет проходить на четырех площадках Ельцин Центра: в атриуме разместится основная сцена, где будут проходить лекции и вечерние концерты, в киноконцертном зале пойдут лекции и кинопоказы, в клубе CENTER - дискуссионные панели и выступления молодых артистов.
Обновлено в 06:53
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Общество
Мэрия Москвы запретила выступление рэпера Face, а также групп «Кровосток» и IC3PEAK на митинге 10 августа
Обновлено в 09:30
Финансы
Стоимость золота достигла шестилетнего максимума
Декабрьские фьючерсы на золото впервые с 2013 года превысили 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX).
Обновлено в 08:48
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову
Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.
Обновлено в 08:13
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону
Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Космос
Крохотный робот свободно летает по Международной космической станции
Обновлено вчера в 04:29
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Наука
Высокая социальная активность поможет избежать старческой деменции
Британские ученые обнаружили простой и действенный способ, который позволит затормозить старение мозга после 50 лет.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
В Великобритании нашли работающего строителем двойника Брэда Питта
В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта.
Обновлено в 08:29
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу
Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48