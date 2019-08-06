Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из РоссииГазета.Ru 14:37
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию. На записи он говорит, что ему пришлось срочно уехать из Москвы, и он находится рядом с Атлантическим океаном. Лебедев отметил, что допускает возможность, что не вернется в Россию.
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Армия и оружие
В Донбассе за день погибли четверо украинских военных
Обновлено в 08:28
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
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Искусственный интеллект научили предсказывать успех фильма
Обновлено 03 августа в 17:38
Политика
В ЕС не сомневаются, что Лондон может выйти из ЕС без соглашения
По мнению европейских дипломатов, Джонсон не хочет переговоров с Брюсселем, а выход из ЕС без соглашения является для него основным планом, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Технологии
Германия создала полностью сверхпроводящий двигатель
В рамках программы Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя, сообщает Aviation Week.
Обновлено в 17:12
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
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Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
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Политика
Россельхознадзор: в ТЦ «Абсолют» в Иркутске обманывали покупателей
Яблоки сорта "Ред Делишес" и "Крипс пинк" привезли в ТЦ из Сербии, которая не входит в данный перечень стран.
Обновлено в 05:46
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
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Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
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Происшествия
В жутком ДТП на Парнасе погиб водитель
В Выборгском районе Северной столицы случилось жёсткое ДТП, в котором погиб водитель.
Обновлено в 16:10
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $60
Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Здоровье
О чём может предупредить шум в ушах, поведали эксперты
Эксперты поведали, о чём может предупредить шум в ушах.
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Музыка
На концерте Rammstein в Риге произошел пожар
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Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек
В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Луценко рассказал о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал о том, что в распоряжении следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:33
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Экономика
Эксперты МВФ оценили влияние санкций на экономику РФ
Дополнительно аналитики отметили, что снижение цен на нефть замедляли развитие данной сферы в период с 2014 по 2018 год на 0,2 п.п. Эксперты МВФ рассказали о влиянии санкции и падении нефтяных цен в докладе, составляющемся ежегодно.
Обновлено в 05:21
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Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
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Происшествия
Актер сериала «Кухня» Бадмаев отверг нападение на пассажира с ножом
Актер Джан Бадмаев, известный по сериалам «Интерны» и «Кухня», опроверг в разговоре с РБК нападение с ножом на мужчину в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» в центре Москвы.
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