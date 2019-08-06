Политика

Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из РоссииРБК 15:29

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию и сейчас находится в Европе, «в шаге от Атлантического океана». Об этом он сообщил в своем YouTube-канале. По его словам, ситуация в стране вызывает большое беспокойство.
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Артемий Лебедев
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Российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник и автор «Ководства» - руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика». Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама.Ру». С 2008 года представитель акционеров в компании «Суп», владеющий русскоязычным проектом «Живой Журнал».
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