Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из РоссииРБК 15:29
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию и сейчас находится в Европе, «в шаге от Атлантического океана». Об этом он сообщил в своем YouTube-канале. По его словам, ситуация в стране вызывает большое беспокойство.
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Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:03
Космос
Возможно, Израиль случайно начал колонизацию Луны тихоходками
Первую "Лунную библиотеку" создала компания The Arch Mission Foundation.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Спорт
В Dota 2 полностью переработали систему рейтинга
Разработчики Dota 2 выпустили блог, посвященный глобальному обновлению рейтинговой системы.
Обновлено в 16:45
Кино
Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
Обновлено в 17:12
Музыка
На концерте Rammstein в Риге загорелись декорации
На концерте известной своими огненными шоу немецкой группы Rammstein в Риге загорелись декорации, сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы.
Обновлено в 17:35
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Кино
Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма
Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.
Обновлено в 06:36
Общество
Лишение родительских прав за митинг станет опасным прецедентом
Лишать прав родителей за участие в митинге может быть опасно, сообщает DEITA.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой
В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Volkswagen Touareg для России оснастили новыми опциями
Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил набор стандартного и опционального оборудования премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого в РФ начинается от 3,5 млн рублей.
Обновлено в 06:28
Футбол
Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19
Обновлено в 15:36
Происшествия
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Здоровье
В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов
Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
Обновлено в 03:35
Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Гаджеты
Google будет использовать во всех устройствах переработанные материалы
Компания включит в состав гаджетов материалы из переработанного мусора, пишет Хайтек.
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
Ученые рассказали о смертельной опасности купания в водоемах
Обновлено в 04:56
Авто
Porsche ведет борьбу с производителями контрафактных деталей
Обновлено в 12:13
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Врач объяснил недостатки инициативы о продаже алкоголя с 21 года
Напомним, законопроект о продаже алкоголя с 21 года был внесён в Госдуму 23 июля. В Минэкономразвития и Минфине отказались его поддерживать.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек
В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Политика
Жители Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
В Японии во вторник пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.
Обновлено в 05:24
Политика
На Украине предлагают провести референдум по реинтеграции Донбасса
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа», журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский считает, что вопрос о реинтеграции Донбасса нужно выносить на референдум.
Обновлено в 10:32
Авто
В Лондоне появились «мраморные» автомобили с номерами ОАЭ
Две «каменных» машины на дубайских номерах – Ferrari 812 Superfast и Bentley Bentayga накануне заметили на улицах Лондона.
Обновлено в 04:04
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 13:15